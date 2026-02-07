AKTUELNO

Domaći

Zna Luka o kome se radi: Anita stavila katanac na usta, više neće ni da zucne o aferama s poznatima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naučila se pameti?

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenoj aferi s poznatim, a čije ime počinje na V.

pročitajte još

Anita Stanojlović je trudna? Priznala koliko se raduje drugom detetu, a evo da li će pustiti Luku na Rajsko ostrvo sa Aneli! (VIDEO)

- Što si Luki prebacivala Sandru Afriku? - upitao je DArko.

- Ma to sam se šalila - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je taj na slovo V? - upitao je Darko.

- Zna on zašto me pitao, Luka zna o kome se radi. Nije bitno - rekla je Anita.

pročitajte još

Više niko ne može da ih poremeti: Anita priznala da je sigurnija nego ikad u ljubav nje i Luke! (VIDEO)

- Kako komentarišeš to što je Filip rekao da će tebi i Luki biti gore jer probleme gurate pod tepih? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- To sam ja rekla da guramo probleme pod tepih jer on ne shvata mene ozbiljno. Ja popustim posle nekog vremena, ali slažem se s Filipom da neke probleme guramo pod tepih. Zavisi ko šta izazove u meni - rekla je Anita.

pročitajte još

Lažno teši sebe? Anita indirektno isprozivala Aneli, ovo se Luki nije dopalo! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

U jeku skandala, oglasio se ujak Ene Čolić: Razvezao jezik o njenom sukobu s Gastozom i opleo po Anđeli, a o njenim aferama ni da zucne!

Domaći

SANJA VUČIĆ MORAĆE CELOG ŽIVOTA DA SE BORI SA OVIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA! Doktori joj dali pogrešnu dijagnozu, a morala je i kod PSIHIJATRA! Evo o č

Domaći

NIKO NE ZNA DA JE FOLKEROVA ĆERKA OVA PEVAČICA: Svi se šokirali, a evo o kome se radi (FOTO+VIDEO)

Domaći

'MOMAK ME MALTRETIRAO, ALI SAM USPELA DA SE IZVUČEM IZ TOG PAKLA!' Dragana Mitar progovorila o nasilju koje je preživela, pa otkrila kakvu je odluku d

Farma

Šok epskih razmera! Sneža se izlanula da je bila intimna sa Lakićem? Sve zna iz prve ruke, a on nije demantovao (VIDEO)

Zadruga

PROVOCIRAŠ GA SA NEMANJOM: Ivan Marinković objasnio Teodori šta povređuje Bebicu, a onda joj je Milena stavila do znanja da se to zove INAT! (VIDEO)