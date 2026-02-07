Zna Luka o kome se radi: Anita stavila katanac na usta, više neće ni da zucne o aferama s poznatima! (VIDEO)

Naučila se pameti?

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenoj aferi s poznatim, a čije ime počinje na V.

- Što si Luki prebacivala Sandru Afriku? - upitao je DArko.

- Ma to sam se šalila - rekla je Anita.

- Ko je taj na slovo V? - upitao je Darko.

- Zna on zašto me pitao, Luka zna o kome se radi. Nije bitno - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš to što je Filip rekao da će tebi i Luki biti gore jer probleme gurate pod tepih? - upitao je Darko.

- To sam ja rekla da guramo probleme pod tepih jer on ne shvata mene ozbiljno. Ja popustim posle nekog vremena, ali slažem se s Filipom da neke probleme guramo pod tepih. Zavisi ko šta izazove u meni - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić