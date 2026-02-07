Nakon svega se obratila porodici!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi progovorila o pucanju prijateljstva sa Milenom Kačavendom i Dačom Virijevićem.

- Da li su Milena i Dača ti koji su se ničim izazvano ogradili od tebe ili si ti pala pod uticaj svog dečka?

- Meni ne može niko ništa da zabrani. Ja sam mu prećutala na zabranu jer ga dobro poznajem jer sam videla da je bio besan. Nisam želela posle onog ispada da napravimo još jednu grešku u vezi. On i Terza su ulazili u sukobe i mimo mene. Milena često govori: "Da je moj Srđan tebi rekao...", okej je da smo se mi napolju upoznali. Nije ista situacija da upoznam dečka iz spoljnog sveta sa mojom prijateljicom - rekla je Sofija.

- Kada si shvatila da su oni jedva čekali da te se otarase? - pitao je Darko.

- Nisam ja to primetila. U tenutku kad je ona rekla da sam ja sledeća, ja to nisam čula. Sačekala sam, probudili smo se i ja sam prišla da joj kažem: "Ako smatraš da sam negde pogrešila vezano za tebe ja ti se izvinjavam". Nije mi bila namera da je povredim niti uvredim, da bi ona rekla: "Ne dajem pristup, više ne opraštam". To je ispao taj problem. Ja ništa nisam izgovorila. Ispala sam kriva. On me iznevirao kad je rekao da će da me ugasi za tri dana i onda sam mu ja rekla da sam ga ja napravila. Mislim da se do Nove godine družio sa mnom zbog situacije u kojoj sam se nalazila, ali posle smo počeli da ulazimo u ozbiljniju priču. Moja mama je rekla Dači da me čuva, njegovi su demantovali ono što je Milica pričala. Najmanje sam očekivala od njega da zbog svađe sa Terzom tako postupi. Tog dana kad mu je vređao mamu ja sam gvoori da stane i da je dosta, ali on me nije konstatovao, takav je kad se upali. Ja sam njima najveći prijatelj. Videće kako će do kraja proći sa njima koje nazivaju prijateljima. Od mene nikad niste čuli ništa loše. Ja sam se uvek u najgorim situacijama smejala, to mi je odbrambeni mehanizam. DA li ste čuli da sam rekla Terzid a treba da se izvini Dači? - pitala je Sofija.

- Da li smatraš da se Milena lažno družila sa tobom? - pitao je Darko.

- Ne mislim i ne mislim da je očekivala da ću da joj zabodem nož u leđa. To je samo balansiranje situacije. Možda nisam trebala da ćutim, ali sam razmišljala o vezi. Da sam reagovala onda bih se svađala sa njim i rekao bi mi nešto rekao u besu. Jedino ja znam da kontrolišem njegov bes - rekla je Sofija.

- Da li si shvatila da ti prebacuje što te branila u prethodnoj sezoni? - pitao je Darko.

- Ona je ovih dana više puta to rekla. Mislim da nije lepo da neko toliko ističe to. Ja sam Luku izvređala pre mesec i po dana kad je izvređao Milenu, dok je Luka nastavio razgovor sa Vanjom. Ja nisam otišla i rekla da sam je ja branila. Dači sam najveće zlo načinila tako što sam mu dala ljubav i volela bih da mi se to vrati. mi znamo kakvo Dača ima mišljenje o Milici i on kao pozdravlja nju. Nema niko ko može da poremeti našu vezu. Meni ne treba niko u kući, nisam došla ni zbog jednog učesnika. Ja sam rekla da neću dozvoliti da prašina padne na moju vezu. Verujem da ću dobiti podršku od porodice nekad, ja sam jedinica i oni su mene uvek podržavali. Ja ovog dečka volim! - rekla je Sofija.

