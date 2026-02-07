Izdaju ne prašta: Kačavenda i dalje tvrdi da se Sofija ogradila od nje i Dače, Terza skočio i brutalno je izvređao! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o raspadu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Milena da li Sofijinu ćutnju smatraš izdajom ili balansiranjem? - upitao je Darko.

- Izdajom. Sada je ublažila sve što je govorila, a Dačin i njen odnos apsolutno nema nikakve veze s mojim odnosom. Jasno je bilo da sam onaj dan otišla sa igre istine jer sam bila mnogo iznervirana. Dača je rekao da se ograđuje, ali ne i ja samo sam imala pravo da biram stranu. Ovde se vrlo brkaju lončići jer ovo nije svađa već o njegovoj zabrani druženja koju je izneo u afektu i besu, a Sofija takođe nije čula kada sam ja rekla: ''Ja sam sledeća''. Očekivala sam njen drugi stav u tom trenutku, našla sam se uvrđenom. Nije poenta priče da dozvoljava Terzi da se meša u ove stvari i dalje, a kada je došao u radio, trebala je da mu kaže: ''Ne mešaj se'' - rekla je Milena.

- Sad se samo za to hvataš, sram te bilo - rekao je Terza.

- Mrš p*čko jedna - rekla je Milena.

- Milena, da li ne možeš da joj oprostiš što ti ona kaže istinu u lice? - upitao je Darko.

- Koju istinu u lice? Ona je meni rekla jednom za Janjuša i to je to. Ja nikad nisam prebacivala što sam Sofiju branila već sam je branila zato što sam tako osećala. Ne ističem da sam je branila, a kad je ona meni morala da ćuti? Mi sve što smo imale rešavale smo u hodu - rekla je Milena.

- Šta si mislila kada si rekla: ''To sam i očekivala?'' - upitao je Darko.

- Rekla sam to nakon onoga što je ona uradila Dači. Ja sam bila zgrožena kada je ona ćutala dok je Terza vređao Dači majku - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić