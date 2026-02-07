AKTUELNO

ONA JE SMEĆE, PRAVILA MI JE PROBLEME! Dačo bez zadrške opleo po Milici Veličković, pa zauvek okrenuo leđa Sofiji: Ovo je ponižavajuće za mene! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Dača Virijevića kako bi prokomentarisao raspad prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Da li ti smatraš da je Sofija na drugačiji nalčin trebala da reaguje kad joj je Terza zabranio da se s tobom druži? - pitao je Darko.

- Ja niakd na loš način nisam njihov odnos komentarisao. Sve što sam imao da joj kažem rekao sam u krevetu i njoj i njemu. Taj dan sam napadnut da pletkarim i da necu da priznam nešto što nisam rekao. Ja mogu da dodam ili oduzmem, ali da kažem nešto što nisam ne mogu. Sofija je imala jako čudu reakciju što me jako pogodilo. Ako je rekla da joj je jako teško onda bi u ovim trenucima trebalo da joj bude teško. Ne mora ona njega da uvredi, ali je mogla da kaže da prestane, ali ja sam video da se nasmejala. Ova situacija je bila ponižavajuća na mene. Stajao sam na studu srama - rekao je Dačo.

- Kako se ona osećala doks i pozdravljao Milicu? - skočio ej Terza.

- Ja sam rekao da se ograđujem i da ne želim da budem prašina koja pada na njihovu vezu. Kako bi to bilo da sam dobar sa njom, sa njim ne, uvek bi tu bio neki problem. Ove godine sam dosta pametniji. Ukoliko misli da je pogrešila napolju možemo da se čujemo, ali ovde ne želim da budem pretnja tvojoj vezi. Ja biram sada, ogradio sam se, a ti si slobodna sa svojim dečkom. Neka bude da je sve to tako. Meni je pijana Sofija rekla: "Beži je*em ti mamu", ali me to tad nije povredilo. Ja sam postao bitan jer sam ja bio pametan i to je problem. Ja sam u inat rekao: "Pozdrav za Comaru" - rekao je Dačo.

- Ja sam oprostila - rekla je Sofija.

- Dovoljna je rečenica: "Ja sam te napravila", družeći se sa mnom iz koristi. Šta njih briga sa kim se ja družim - rekao je Dačo.

- Dozvoljavaš da ti vređaju oca i majku pa se ližeš sa njima - ubacio se Terza.

- Ovo je nastalo kao grom iz vedra neba, ovo je fejk!

- Imaš li nešto Comari da poručiš? - pitao je Darko.

- Nemam i ona je smeće! Pravi mi probelme, zove mi oca, a iznosi neke laži za njega. Neka se prekste ovi vernici - rekao je Dačo.

