Karambol u Eliti: Putin (Terza) aktivirao verbalnu bombu i žestokim prozivkama unakazi Kačavendu i Daču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi

- Terza po čemu smatraš da Dača i Milena nisu prijatelji Sofiji? - upitao je Darko.

- Pokazali su da su nikakvi prijatelji prema Sofiji. Moram da kažem da je Kačavenda izdala sve i svakoga ovde, evo krenite redom. Za Vanju drugaricu iz spoljnog sveta priča kako joj duguje pare, strašno. Kačavenda nema s kim da se druži, evo sedi sa Dušicom i pije kafu koju pljuje svaki dan. Ogradili su se od nje, a Dača ovde prima šamare od žena, pa se druži s njima. Kačavenda je uvek savetovala Sofiju da prećuti, a sad kad je prećutala onda je problem. Uneo sam je u kuću kao badnjak mrtvu pijanu, povezana je sa pet muškaraca - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si joj zabranio da se druži sa Kačavendom? - upitao je Darko.

- Ja sa Dačom u svađi, a ona skače i meša se. Žena izlazi u kafanu i zove novinare da je slikaju, ali oni više nemaju pristup Sofiji - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš pozdravljanje Milice? - upitao je Darko.

- Najveći blam, Sofija i njena porodica šta su sve preživeli zbog Milice - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Blamu jedan, novinari su došli zbog Edite - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš to što te Milena pljuje i kaže da skačeš jer nemaš temu? - upitao je Darko.

- Ona je sebe ukanalila sa Anđelom, ja nikad nisam vapio za temom već sam spontan i normalan momak. Svaki klip njen izlazi kako ogovaram ljude - rekao je Terza.

- On je civilno građanstvo u kući, a nije bio Putin u osmici već je kukao i ćutao. Govorio je meni i Đedoviću: ''Gurate me kod ovog ološa, j*bala se sa Albancima'' - rekla je Milena.

- Ovim smećarima nema više pristupa, Sofija je Rusija, a ja sam Putin i branim svoju državu. Ovo je blam nacije - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vrlo brzo ćemo videti Putina kako brani - rekla je Milena.

- Tebe ni Janjuš nije hteo da j*be babo jedna - rekao je Terza.

- Još jednom me pomeni i videćeš - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

