Novom teorijom šokirao sve: Bebica ubeđen da je Terza poglede s Minom zataškao svađom Sofije, Milene i Dače! (VIDEO)

Neočekivan!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Ona je Vanji rekla pre neko jutro da je Marko Đedović rekao Anđelu da je ona Vanji pozajmila pare, a da je Anđelo rekao nama. To je pod broj jedan, a sad govori da nije spomenula Marka Đedovića - rekao je Bebica.

- Što se Marka tiče, ako sam rekla u onom ludilu Janjušu onda demantujem - rekla je Milena.

- Uhvatili su se Đedovića kao da je ovde sa nama - rekao je Bebica.

- Ti si ga prvi komentarisao - rekla je Milena.

- Moram da kažem da mi je najsmešnije što se napravila neka tema o prijateljstvu Sofije i Milene, koje ne postoje. Ovo je samo farsa, ne postoji ni p od prijateljstva. Terza je napravio frku, a izdaja prijateljstva je počela oko izdaje Mine Vrbaški. Terza izvlači svoje dupe ovde tako što je posvađao Sofiju sa svima, a ja već treći dan slušam budalaštine ovde - rekao je Bebica.

- Svake godine se dešava ista stvar. Ja kažem uvek na početku da će Kačavenda svakog izdati, ništa novo. Kačavenda mi je tu najveći krivac svega, ali pre 15 dana bila sam sa Sofijom u garderoberu i predpostavljala sam da će doći do njihovog sukoba jer je ocinkarila Sofiju i stala je na Terzinu stranu. Ja sam rekla Sofiji: ''Eto ti drugarice kako te cinkare'', a Sofija mi rekla: ''Polako, tek će se sve okrenuti'' - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić