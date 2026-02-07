Rastavio je na proste činioce! Janjuš ne može da podnese sve veće blamiranje Milene Kačavende, pa šokirao zaključkom: Prebacuje na moju ljubomoru da se ne bi pričalo o... (VIDEO)

Haos!

Marko Janjušević Janjuš bio je sledeći sagovornik Darka Tanasijeviće, kada je žestoko iskritikovao ponašanje Milene Kačavende.

- Zašto ovo smatraš najgorim izdanjem Milene Kačavende? - pitao je Darko.

- Nisam je viđao u ovakvim izdanjima i nisam verovao da će osvakve stavri raditi. Sve što sam mislio sam rekao. Ja više ne mislim, ja sam siguran. Ja sam nju pitao: "Hoćeš da kažeš da je Đedović nagovorio Anđela da ti pošalje te poruke?", a ona kaže: "Neću ja ništa da pričam". Meni je neverovatno - rekao je Janjuš.

- Jasno se zna da on ne voli Đedovića - rekla je Milena.

- Kakve to veze ima da li ga volim ili ne? Ja ne volim nepravdu. Ružno je da ubacuje ovo i prebacuje na mene i Đedovića. Jesi li bolesna žena? Ti izluđuješ ljude! Treba malo da stavi prst i da se zapita, misli da nije ništa uradila. Bauljanje, ponašanje kao alkoholičarka u ruskom rijalitiju. Zamisli žena podigne noge kao pukla joj vena, žili joj ruka... Posle toga pada po kući, ali ja nisam hteo da potenciram to. Ja sam siguran da Milena ne može Vanju da gleda očima. Ti se samo dublje kanališ - rekao je Janjuš.

- Ono veče je bila inicijalna kapisla Vanjino d*pe. Ja je držim ovde kao taoca i nikad nisam brinula o njoj i njenom d*etu. Samo ne znaju da li je šest ili deset hiljada. Danas me poremetio klip mog velikog druga. Čuli smo da sam gora od Aneli sa kojom on provodi vreme. Toliko od našem druženju - rekla je Milena.

- Ona je ubeđena da su takve tvoje reakcije zbog Mikija - rekao je Darko.

- Njoj odgovara da se to kaže - počeo je Marko.

- Kad nam je namontiran klip, on je došao i rekao: "Opa, vi ste išli dalje k*ravelo" i dolazi - rekla je Milena.

- Bolje da prebaci na to nego da se priča kako se ponaša na žurkama. Toliko voli rijaliti da ja to nikad nisam video - rekao je janjuš.

- Laže i manipuliše - rekla je Milena.

- U kojoj si meri primetio Milenine emocije prema tebi? - pitao je Darko.

- Meni nije bilo dobro kad sam čuo da ona ima emocije. Ne mogu da zabranim da se neko zaljubi, ali meni je to suludo. Ludački je što je došla i ispričala za Anđela. Ona se vadi na to da su joj sinovi gledali poruke. Ti uđeš u rijaliti i družiš se sa tim dečkom, koja je to logika?! - vikao je Janjuš.

- Kako komentarišeš navode Jobave Cvijanović da si se dopisivao sa kumom kako ćeš se svima osvetiti? - pitao ej Darko.

Autor: A.Anđić