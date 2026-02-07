AKTUELNO

Domaći

Niko nas ne može razdvojiti! Maja ne dozvoljava da Jovana poljulja njeno prijateljstvo sa Aneli, pa zatražila pomoć od Takija: Pošaljite mi brojanice i crveni konac protiv urokljivih očiju! (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković sa kojom je porazgovarao o Jovani Cvijanović.

- Zašto je ovo na duže staze loše po Jovanu? - pitao je Darko.

- Ja nema problem da ponovim stvari u lice. Ja sam joj rekla direktno u lice da ja ne smatram da smo svi isti. Da smo svi isti svi bi živeli isto, bili za iste honorare. Nikad ja nisam bila beton liga! Ja ne želim više da izgrađujem neafirmisane ljude. Sebe sam unakazila, a njih izgradila. Ja tako unakažena ne mogu da budem kao oni za tri života. Da sam je smatrala beton ligom ne bih se družila sa njom. Aneli i ja se družimo ovde i ne vidim razlog da nešto na mene utiče. Ja se družim sa ljudima po osećaju. Određenim ljudima ne dajem pristup sebi jer sam oprezna. Ona je ušla i družila se sa Aneli jako namazano. Ja sam ćutala i samo sam rekla to, a da li se ona pronašla u beton ligi je njeno. Jovana je meni draga osoba, ali ne volim što nije lojalna. Janjuš mi je pričao šta mu je Jovana pričala za moj i Filipov odnos. Uočila sam dve situacije koje meni nisu odgovarale, ali ne pričam o njima. Niko ovde nije mali i svi sve odlično znamo. Moje i Anelino druženje ne može da poljulja niko - rekla je Maja.

- Izvini ja sam Jeca - rekla je Aneli.

- Tako je. Je l' trebam ja da joj tumačim misli. Iako je pričala o meni mene ne zanima, ne mogu da me ugroze. Nisam dobro poslednjih dana - rekla je Maja.

- Je l' zbog Poršeline? - pitao je Darko.

- Ma kakvi, Taki to rešava spolja,. Tražim samo da mi se pošalju brojanice i crveni končići jer imam urokljive oči ovuda - rekla je Maja.

- Je l' konačno pukla tikva? - pitao je Darko.

- Baš sam Minu pitala da li sam možda preterala. Ovo su stvari koje su jako podle i podmukle. Ne volim te priče koje mogu da idu na pet frontova - rekla je Maja.

