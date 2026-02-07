Svaka ti čast, retko ko bi to mogao: Maja čestitala Terzi na odbrani Sofije, ona morala odmah da se umeša! (VIDEO)

Uzvratila joj odmah!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza porazgovarali su o Mileni Kačavendi, a u njihov razgovor se umešala i Maja Marinković koja je čestitala Terzi na odbrani svoje devojke.

- Žena namešta ljude, nije normalna - rekao je Terza.

- Nemoj da se nerviraš i da komentarišeš. Ona je tebe prva večeras uvredila - rekla je Sofija.

- Prva je majka počela da mi vređa - rekao je Terza.

- Rekla sam Terzi: ''Svaka ti čast kako braniš svoju devojku'', retko ko bi ovako uradio - rekla je Maja.

- Zato što sam mnogo zaslužila, da je ovako radio prošle godine sad bi nam bilo godinu dana - rekla je Sofija.

- Nema veze, nije bilo na zdravim temeljima. Sada ne dam nikome na nju - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić