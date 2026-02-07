Bora Santana video golu Anitu! Luka istog momemnta doživeo pomračenje i zapretio devojci: Još jednom se desi kupaćeš se napolju! (VIDEO)

Šok!
Anista Stanojlović je došla kod svog dečka Luke Vujovića kako bi mu saopštila da ju je Bora Santana video golu.
- Bubica mi na vratima, namazala se sa penom za brijanje i Bora uleće - rekla je Anita.
- Video te golu? - pitao je Luka.
- Skroz - rekla je Anita.
- Ja sam ti rekao da će te svako videti golu. Što mu nisi rekla? - pitao je Luka.
- Otišao odmah - rekla je Anita.
- Ne razumem, trebao je da pokuca! Ovako uzimaj brijač. Dobro je d aj eon gej pa ništa inače bih ti j*bao mater sad. Još jednom se desi kupaćeš se napolju - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić