AKTUELNO

Zadruga

Bora Santana video golu Anitu! Luka istog momemnta doživeo pomračenje i zapretio devojci: Još jednom se desi kupaćeš se napolju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anista Stanojlović je došla kod svog dečka Luke Vujovića kako bi mu saopštila da ju je Bora Santana video golu.

- Bubica mi na vratima, namazala se sa penom za brijanje i Bora uleće - rekla je Anita.

- Video te golu? - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skroz - rekla je Anita.

- Ja sam ti rekao da će te svako videti golu. Što mu nisi rekla? - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otišao odmah - rekla je Anita.

- Ne razumem, trebao je da pokuca! Ovako uzimaj brijač. Dobro je d aj eon gej pa ništa inače bih ti j*bao mater sad. Još jednom se desi kupaćeš se napolju - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti: Bora Santana doživeo pomračenje i brutalno izvređao Anitu, umešao se Luka i nastao haos epskih razmera! (VIDEO)

Zadruga

Doživeo pomračenje: Bora Santana prekinuo skin care rutinu i žestoko izvređao advokaticu, pa oduvao i Uroša Stanića! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Uroš mu uleteo u krevet i zabranio da se druži sa ženama, on prebacio i uzeo kutlaču da se brani! (VIDEO)

Domaći

Bora Santana ponovo doživeo pomračenje: Anastasija jeca na sav glas, on niže gnusne prozivke za Murata i nju! (VIDEO)

Zadruga

Propušio od muke: Bora Santana doživeo pomračenje zbog Đukićeve akcije s Ivom Dubai! (VIDEO)

Zadruga

Doživeo pomračenje zbog neozbiljnosti na snimanju: Luka se uživeo u ulogu režisera, doneo odluku da isproziva Aneli u filmu (VIDEO)