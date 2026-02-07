AU, KAKVA NOĆ! Anita i Luka na stubu srama zbog svog odnosa, Bora i Anastasija ozvaničili vazu, Kačavendi gotovo svi prijatelji okrenuli leđa, Aneli i Maja svim silama brane svoje prijateljstvo!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara'' Učesnici su tokom noći za nama odgovarali na pitanja koja su im postavljali pripadnici sedme sile, predstavnik ''Red'' portala Jovan Ilić - Joca novinar i Pink.rs portala Darko Tanasijević.

Ivana Stanjl je nova učesnica Elite 9. Voditelji Darko Tanasijević, Ana Radulović i Joca Novinar razgovarali su sa Ivanom pred njen ulazak u Belu kuću, kada je otkrila ko joj se dopada od trenutnih takmičara.

- Vanja Prodanović mi deluje okej i Pečenica mi je okej. Ne znam, ne bih mogla nikoga da etiketiram i da kažem da menjam kanal zbog nekoga.

- Ti si udata, reci nam nešto više o tome - rekao je Darko.

- Tako je. Želim da pozdravim moju porodicu, oni su moja najveća podrška. Želim da svima poželim ovakvu porodicu kao što je ja imam. Obično svi kažu da će biti nešto kad uđu, ali ne. Ja ovo sve gledam kao posao. Ja volim da upoznajem različite ljude - rekla je Ivana.

- Da li je tvoj suprug ljubomoran i da li će mu smetati ukoliko se neko bude udvarao? - pitala je Ana.

- Ja znam da on ima poverenje u mene i to će samo da mu imponuje. Ako nema poverenja i poštovanja sve pada u vodu - rekla je Ivana.

Nakon što se nova učesnica Elite 9 Ivan Stajl uselila u Belu kuću, Ivan Marinković je odmah bacio oko na nju.

Nakon ulaska Ivana se prestavila svojim cimerima. Ivan marinković je odmah doleteo kako bi joj pomogao sa kaputom.

Luka Vujović i Anita Stanojlović odmah su prokomentarisali novu učesnicu ''Elite 9'', Ivanu Stajl, a Anita je iskoristila ovu priliku da potkači i njegovu bivšu Aneli Ahmić.

- 25 godina, ma matoro je to za mene. Ja hoću samo 23 godine - rekao je Luka.

- Šta ti odmah za tebe? - upitala je Anita.

- Šalim se ljubavi - rekao je Luka.

- Znam da plavuše nisu tvoj tip - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović na samom početku emisije ''Pitanja novinara'' kako bi progovorila o vezi s Lukom Vujovićem.

- Rekla si da veruješ Luki, ali da si nesigurna što se tiče tebe same. Na šta si mislila? - upitao je Darko.

- Zbog toga što me stalno podcenjuju da bi Luka pre bio s Majom i Aneli nego sa mnom. Kada se posvađamo, onda me on navede na to da posumnjam. Od prvog dečka nemam to neko samopouzdanje, u svakoj vezi mi je tako i mislim da kad je Luka tu da neće to biti tako - rekla je Anita.

- Koji ukućani su krivi za vašu poslednju situaciju i ko ti spletkari? - upitao je Darko.

- Mina i Dača su mi najupečatljiviji - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o Luki Vujoviću.

- Ja znam da je to to. Međutim, on dođe ovde i ima takvu reakciju kao kad je biola Šopićka i onda mene to iznervira. Drago mi je kad kaže da je to to, lepo je i imponuje mi. Iznervira me kad ljudi kažu da nema strasti i ljubavi. Strasti ima i na pretek - rekla je Anita.

- Da li te iznerviralo što je tumačio Aneline poglede? - pitao je Darko.

- Ne, ja to nisam shvatila na način na koji su ljudi shvatali. Nisam videla ništa loše u njegovom ponašanju. Meni je žao kad vidim Aneli i shvatim šta je sbei dopustila. Sama je kriva za to. Posle kad vidim kako se ponaša prema meni ne bude mi žao. Možda je video to neko kajanje. Ona izaziva to u mupkarcima. Ona je od Luke bila pažena i mažena, a nije uzvraćala - rekla je Anita.

- Je l' ne bi imala ništa protiv ukoliko Aneli i Luka odu na Rajsko ostvro?- pitao je Darko.

- Kad je stiglo to pitanje nije mi bilo svejedno, počela sam da se tresem, ali sam počela da zamaskiram moju reakciju. Razmišljala sam i u mojoj glavi je bilo neka ide. Znam da on neće progovoriti ni reč, možda samo: "Ajde do kuće". Znam da je bio nominvan sa njom i bio je okrenut ka zidu. Znam da bi pazio na svoje ponašanje. Smatram da neće otići, ali i da ode ja mu verujem - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenoj aferi s poznatim, a čije ime počinje na V.

- Što si Luki prebacivala Sandru Afriku? - upitao je DArko.

- Ma to sam se šalila - rekla je Anita.

- Ko je taj na slovo V? - upitao je Darko.

- Zna on zašto me pitao, Luka zna o kome se radi. Nije bitno - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovoj vezi sa Anitom Stanojlović i o svim problemima koje su imali.

- Ona ima zaključak odmah kad neko nešto kaže. Rekao sam joj da plače i oda mi daje razlog da sumnjam. Ja nisam u ženskoj glavi ne znam da li je problem frizer ili nešto drugo. Sve što su joj preneli nju je iznerviralo. Ona mi je zamerila što sam se na sekundu presvukao pored kreveta. Ja sa, rekao da sam se presvukao, nisam rekao da lažu. Ona je iz mog smeha zaključila da ja flertujem sa Majom i da se držim za onu stvar dok pričam sa njom. Ja se trudim da ljudi ne mogu da izvlače moju reakciju. Mnogi ukućani se raduju kad se svađamo, ali zbog toga samo da bi posle bili kako su oni znali. Ja želim da budem najbolji svom detetu sutra i Anita takođe. Ja nisam rekao da radimo na tome, ali sam rekao i da dođe do toga da ništa neće poremetiti to da sutra budem dobar otac. Ja bih voleo da se ostvarim ponovo u ulozi oca. Vidim da ume da poštuje muškarca pored nje - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću.

- Zbog čega smatraš da se Luka ponaša kao da nije muškarac i da on sve rešava se*som? - pitao je Darko.

- Dosta muškaraca se tako ponašalo u rijalitiju. Nisu imali dostojanstvno i karakter, uključujući i sebe. Probleme koje imaju ne rešavaju niti mogu da reše. Ja sam i ranije govorio da će tu biti problema jer njih dvoje nemaju perspektivu. U normalnim odnosima ljudi se ne posvađaju nikad, a oni se svaki ili svaki drugi dan svađaju. Imaju problem pogleda, gaća... Problem gledanja slobodno računaj da si potpisao alkatraz. Ne postoji šansa za perspektivu u rijalitiju. Njih dvoje su se smuvali pre mesec i po dana. Oni su imali sigurno desetak svađa. Ljubomora na svaka dva dana je bolesna. Nikad ne bih bio u ljubomornom odnosu jer je to bolest. Ne postoji šansa da će se to promeniti. On ne shvata da ako dobije dete da će biti u zatvoru još 13 godina, zamisli Milena Kačavenda kaže da bi rodila dete - rekao je Janjuš.

- Pa naravno da bih rodila, šta fali? - upitala je Milena.

- Zamisli da ti dete ide u osmom razredu na ekskurziju, a ona čeka da primi penziju - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud na vezu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Da li veruješ da Anita ne bi imala problem da ideš sa Lukom na Rajsko ostvro? - pitao je Darko.

- Ne veruje, pogazila je svaku reč. Mislim da bi joj smetalo kao što bi i meni smetalo da moj momak ide - rekla je Aneli.

- Da li veruješ da Anita veruje Luki? - pitao je Darko.

- Lažno samopouzdanje. Oni sebe mogu lažno lagati. radi stvari njoj što je meni radio. Izaziva u njoj ono što je u meni izazivao. Odmah je počeo da se takmiči sa njom. Nakon tri dana će biti sve po starom moja rana. Daj Bože da im bude beba, ali ni to neće ništa promeniti. Ne može Luka biti taj i neće biti. Malopre je rekla da sam ja ostetila pokajanje. Ne! Ja sam želela da izađem iz tog odnosa. On nije bio divan, bajan i krasan. Imao je više mana. Izazivao je nagore u meni, bila sam namračena, nije uticao dobro na mene. Luka priča bele laži. To su glupe žene koje padaju na te laži. Porodica, kuća, sve isto kao meni. Ovako izgleda kao da na silu forsira da napravi dete i kuću i sve. Posle ovakvih stvari nikad više na razmišljam da živim sa nekim i da rodim nekome. Ja sam se ovde dva puta opekla. Nikad više ne bih rodila i živela sa nekim. Luka nije ozbiljan muškarac, dale mu te godine koje je proveo u zatvoru - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ne čudi me što ovako pričaju, ali slažem se s Janjušem da mi imamo toliko iskustvo i toksičnih odnosa da smo sada nešto naučili i da vidimo šta su greške. Luka ima toliku želju da predstavi sve idealno, i stalno koristi rečenicu: ''Ja sam srećna''. Anita je devojka koja će apsolutno sve da uradi i boleće je uvo, a ona voli malo rijaliti priče. Ono što je rekla Anđelu, isto važi i za nju. Ona je svoju prirodu sputavala ne bi li imala priču i tako dalje, a Luka zbog sebe i svog odnosa ne sme da dopusti neke stvari. Nije samo prevara bitna, suludo je da nekog prevariš za mesec ipo dana, a niko im ovde nije kriv što mi komentarišemo šta čujemo - rekla je Matora.

- Luka sad si tokom reklama napljuvao Anđela, a nisi smeo to da mu kažeš u lice - rekao je Darko.

- Pa rekao sam da mi je nebuloza da mu se svidi najveći neprijatelj njene veze. Isticao je da mu je ona bila izazovna u nekim kombinacijama - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi progovorila o pucanju prijateljstva sa Milenom Kačavendom i Dačom Virijevićem.

- Da li su Milena i Dača ti koji su se ničim izazvano ogradili od tebe ili si ti pala pod uticaj svog dečka?

- Meni ne može niko ništa da zabrani. Ja sam mu prećutala na zabranu jer ga dobro poznajem jer sam videla da je bio besan. Nisam želela posle onog ispada da napravimo još jednu grešku u vezi. On i Terza su ulazili u sukobe i mimo mene. Milena često govori: "Da je moj Srđan tebi rekao...", okej je da smo se mi napolju upoznali. Nije ista situacija da upoznam dečka iz spoljnog sveta sa mojom prijateljicom - rekla je Sofija.

- Kada si shvatila da su oni jedva čekali da te se otarase? - pitao je Darko.

- Nisam ja to primetila. U tenutku kad je ona rekla da sam ja sledeća, ja to nisam čula. Sačekala sam, probudili smo se i ja sam prišla da joj kažem: "Ako smatraš da sam negde pogrešila vezano za tebe ja ti se izvinjavam". Nije mi bila namera da je povredim niti uvredim, da bi ona rekla: "Ne dajem pristup, više ne opraštam". To je ispao taj problem. Ja ništa nisam izgovorila. Ispala sam kriva. On me iznevirao kad je rekao da će da me ugasi za tri dana i onda sam mu ja rekla da sam ga ja napravila. Mislim da se do Nove godine družio sa mnom zbog situacije u kojoj sam se nalazila, ali posle smo počeli da ulazimo u ozbiljniju priču. Moja mama je rekla Dači da me čuva, njegovi su demantovali ono što je Milica pričala. Najmanje sam očekivala od njega da zbog svađe sa Terzom tako postupi. Tog dana kad mu je vređao mamu ja sam gvoori da stane i da je dosta, ali on me nije konstatovao, takav je kad se upali. Ja sam njima najveći prijatelj. Videće kako će do kraja proći sa njima koje nazivaju prijateljima. Od mene nikad niste čuli ništa loše. Ja sam se uvek u najgorim situacijama smejala, to mi je odbrambeni mehanizam. DA li ste čuli da sam rekla Terzid a treba da se izvini Dači? - pitala je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o raspadu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Milena da li Sofijinu ćutnju smatraš izdajom ili balansiranjem? - upitao je Darko.

- Izdajom. Sada je ublažila sve što je govorila, a Dačin i njen odnos apsolutno nema nikakve veze s mojim odnosom. Jasno je bilo da sam onaj dan otišla sa igre istine jer sam bila mnogo iznervirana. Dača je rekao da se ograđuje, ali ne i ja samo sam imala pravo da biram stranu. Ovde se vrlo brkaju lončići jer ovo nije svađa već o njegovoj zabrani druženja koju je izneo u afektu i besu, a Sofija takođe nije čula kada sam ja rekla: ''Ja sam sledeća''. Očekivala sam njen drugi stav u tom trenutku, našla sam se uvrđenom. Nije poenta priče da dozvoljava Terzi da se meša u ove stvari i dalje, a kada je došao u radio, trebala je da mu kaže: ''Ne mešaj se'' - rekla je Milena.

- Sad se samo za to hvataš, sram te bilo - rekao je Terza.

- Mrš p*čko jedna - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milenom Kačavendom kako bi ona govoril o raspadu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Ona zna i trebala bi da zna da moj odnos s njema nema veze ni s jednim učesnikom u kući. Ko je meni Milica? Nisam je tužila kada je namestila mog sina, ta devojka je za mene nula i nula će biti. Mi smo se u međuvremenu združile i zbližile, ali juče sam u izlaganju pitala: ''Je l' se ti to na mene dereš?'' - rekla je Milena.

- Koliko si se razočarala u nju? - upitao je Darko.

- Mnogo, iskreno sam se jezivo razočarala. Ja ne mogu da se svađam sa Ivanom jer ne osećam to, ali mi je ona bila posebna - rekla je Milena.

- Da li si ti nekom izjavom negativno uticala na vezu Sofije i Terze, pa te on video kao smetnju? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Dača Virijevića kako bi prokomentarisao raspad prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Da li ti smatraš da je Sofija na drugačiji nalčin trebala da reaguje kad joj je Terza zabranio da se s tobom druži? - pitao je Darko.

- Ja niakd na loš način nisam njihov odnos komentarisao. Sve što sam imao da joj kažem rekao sam u krevetu i njoj i njemu. Taj dan sam napadnut da pletkarim i da necu da priznam nešto što nisam rekao. Ja mogu da dodam ili oduzmem, ali da kažem nešto što nisam ne mogu. Sofija je imala jako čudu reakciju što me jako pogodilo. Ako je rekla da joj je jako teško onda bi u ovim trenucima trebalo da joj bude teško. Ne mora ona njega da uvredi, ali je mogla da kaže da prestane, ali ja sam video da se nasmejala. Ova situacija je bila ponižavajuća na mene. Stajao sam na studu srama - rekao je Dačo.

- Kako se ona osećala doks i pozdravljao Milicu? - skočio ej Terza.

- Ja sam rekao da se ograđujem i da ne želim da budem prašina koja pada na njihovu vezu. Kako bi to bilo da sam dobar sa njom, sa njim ne, uvek bi tu bio neki problem. Ove godine sam dosta pametniji. Ukoliko misli da je pogrešila napolju možemo da se čujemo, ali ovde ne želim da budem pretnja tvojoj vezi. Ja biram sada, ogradio sam se, a ti si slobodna sa svojim dečkom. Neka bude da je sve to tako. Meni je pijana Sofija rekla: "Beži je*em ti mamu", ali me to tad nije povredilo. Ja sam postao bitan jer sam ja bio pametan i to je problem. Ja sam u inat rekao: "Pozdrav za Comaru" - rekao je Dačo.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Terza po čemu smatraš da Dača i Milena nisu prijatelji Sofiji? - upitao je Darko.

- Pokazali su da su nikakvi prijatelji prema Sofiji. Moram da kažem da je Kačavenda izdala sve i svakoga ovde, evo krenite redom. Za Vanju drugaricu iz spoljnog sveta priča kako joj duguje pare, strašno. Kačavenda nema s kim da se druži, evo sedi sa Dušicom i pije kafu koju pljuje svaki dan. Ogradili su se od nje, a Dača ovde prima šamare od žena, pa se druži s njima. Kačavenda je uvek savetovala Sofiju da prećuti, a sad kad je prećutala onda je problem. Uneo sam je u kuću kao badnjak mrtvu pijanu, povezana je sa pet muškaraca - rekao je Terza.

U toku izlaganja Borislava Terzića Terze došlo je do žestoke rasprave između njega i Milene Kačavende, a ubrzo se umešao i Marko Janjušević Janjuš.

- U usta te ta mala je*em. Nemoj da te ja ispalim. Joj kako bih mu iščupao glavu sad - rekao je Janjuš.

- Ti si mi nebitan. Ja tebe neću vređati - rekao je terza.

- Zato što si pi*ka. Spominješ neke budalaštine ovde. Blamiraš se, sa ženom se svađaš - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Vanji Živić kako bi progovorila o izdaji Milene Kačavende

- Koliko te razočarala Milena što se proširila po kući priča da ti je pozajmila pare? - upitao je Darko.

- Jako me razočarala, ovo je već treći put izdaja. Prvi put je bila ona svađa za koju smatram da sam u pravu, tri dana razmišljam šta da radim. Varim sama sa sobom da li da joj oprostim ili ne, ali jako je ružno to s njene strane što je uradila. Ona se meni kune da ona to nije pričala, ali ljudi ne mogu to da izmisle. Ja njoj nisam novac tražila nijednog trenutka već se ponudila sama, to je za mene apsolutno izdaja i jako me povredila što je rekla neke stvari. Ona potencira priču kako su nju povredili Janjuš, Terza, Sofija i nigde nije pomenula da je ona mene izdala - rekla je Vanja.

- Sad ispada da je u vašem prijateljstvu bitna Milena, a ti ne - rekao je Darko.

- Tako sam i ja shvatila. Pare i te stvari su nebuloza, ali poenta priče je da ona kao moj prijatelj mene izdala. Mnoge stvari nisam očekivala, razočarana sam jako i već tri dana razmišljam o nekim stvarima šta je pametno da uradim - rekla je Vanja.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku za Vanju Živić koju joj je poslal Žana Omnia, nekadašnja prijateljica.

- Žana mi je poslala poruku: "Pitaj Vanju da li želi da joj pomognem da vrati pare?" - pročitao je Darko.

- Kako je zanimljiva. Poželela sam joj dobrodošlicu ovde i volela bih da dođe, da se ne čujemo samo preko novinara. U svakom trenutku oči u oči sa mnom, uvek - rekla je Vanja.

- Anđelo, šta misliš o Mileni kao prijatelju? - pitao je Darko.

- Ozbiljan cinkaroš, drukara i nula od prijatelja. Je l' moguće da niko ne valja, samo ona valja - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Ona je Vanji rekla pre neko jutro da je Marko Đedović rekao Anđelu da je ona Vanji pozajmila pare, a da je Anđelo rekao nama. To je pod broj jedan, a sad govori da nije spomenula Marka Đedovića - rekao je Bebica.

- Što se Marka tiče, ako sam rekla u onom ludilu Janjušu onda demantujem - rekla je Milena.

- Uhvatili su se Đedovića kao da je ovde sa nama - rekao je Bebica.

- Ti si ga prvi komentarisao - rekla je Milena.

- Moram da kažem da mi je najsmešnije što se napravila neka tema o prijateljstvu Sofije i Milene, koje ne postoje. Ovo je samo farsa, ne postoji ni p od prijateljstva. Terza je napravio frku, a izdaja prijateljstva je počela oko izdaje Mine Vrbaški. Terza izvlači svoje dupe ovde tako što je posvađao Sofiju sa svima, a ja već treći dan slušam budalaštine ovde - rekao je Bebica.

Marko Janjušević Janjuš bio je sledeći sagovornik Darka Tanasijeviće, kada je žestoko iskritikovao ponašanje Milene Kačavende.

- Zašto ovo smatraš najgorim izdanjem Milene Kačavende? - pitao je Darko.

- Nisam je viđao u ovakvim izdanjima i nisam verovao da će osvakve stavri raditi. Sve što sam mislio sam rekao. Ja više ne mislim, ja sam siguran. Ja sam nju pitao: "Hoćeš da kažeš da je Đedović nagovorio Anđela da ti pošalje te poruke?", a ona kaže: "Neću ja ništa da pričam". Meni je neverovatno - rekao je Janjuš.

- Jasno se zna da on ne voli Đedovića - rekla je Milena.

- Kakve to veze ima da li ga volim ili ne? Ja ne volim nepravdu. Ružno je da ubacuje ovo i prebacuje na mene i Đedovića. Jesi li bolesna žena? Ti izluđuješ ljude! Treba malo da stavi prst i da se zapita, misli da nije ništa uradila. Bauljanje, ponašanje kao alkoholičarka u ruskom rijalitiju. Zamisli žena podigne noge kao pukla joj vena, žili joj ruka... Posle toga pada po kući, ali ja nisam hteo da potenciram to. Ja sam siguran da Milena ne može Vanju da gleda očima. Ti se samo dublje kanališ - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Milena, zbog čega si se busala kad bi ti Janjuš skrenuo pažnju na alkohol? - upitao je Darko.

- Radila sam šta sam radila, on je imao pravo i to je to. Janjuš je bio uvek ispravan prema meni do pucanja dupeta i kad me izvređao da sam jadnica - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što mnogi kažu da si pogazila svoje principe i kodekse jer si se slizala s Lukom? - upitao je Darko.

- Ja s njim ne jedem, ne pijem kafe i ne družim se. Danas sam donela odluku da ću od danas da branim Luku i Anitu, tako mi se sviđa. Ne znam zašto njih brine što su ovaku izdajicu izgubili za prijatelja - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Mikija Dudića kako saznao šta se dešava između njega i Milene Kačavende.

- Miki šta se menja kad je tvoj odnos sa Milenom Kačavendom u pitanju? - pitao je Darko.

- Kad sam sa nekim dobar ja se tako ponašam, nije to ništa neobično. Pričali smo o nekim stvarima spolja. Ja sam rekao otvoreno, nije to neko izvlačenje. Znam zašto sam ušao u rijaliti. Nisam nameravao da uđem u vezu, desio se taj utorak gde smo se opustili malo više, ali granice nisu pređene. Nisam znao kako da je probudim iz sna, ne valja da se naglo probudi - rekao je Miki.

-Pa si izabrao poljubac... Da li ukućani smatraju da ste iskreni za stolom? - rekao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Cvijanović kako bi progovorila o An﻿eli Ahmić i Majom Marinković.

- Jovana, odjavile su te Ceca i Jeca - rekao je Darko.

- Sećam se da me ponižavala i u Eliti 7 da sam beton liga, a ja sam njoj iz najbolje namere pričala da se skloni od Aneli. Ja ne znam što su mi ovako ludoj verovali kako oni kažu - rekla je Jovana.

- Koliko ti smeta što te mnogi potcenjuju i da li to rade Aneli i Maja? - upitao je Darko.

- Neka rade šta hoće, meni je bitno šta je napolju i šta se dešava napolju. Aneli mene ne može da potcenjuje, ona mene nije pitala kako joj je ćerka već šta joj sestra vozi. Ona može da kaže da ja nisam dobro, ali njeni postupci govore o njoj - rekla je Jovana.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković sa kojom je porazgovarao o Jovani Cvijanović.

- Zašto je ovo na duže staze loše po Jovanu? - pitao je Darko.

- Ja nema problem da ponovim stvari u lice. Ja sam joj rekla direktno u lice da ja ne smatram da smo svi isti. Da smo svi isti svi bi živeli isto, bili za iste honorare. Nikad ja nisam bila beton liga! Ja ne želim više da izgrađujem neafirmisane ljude. Sebe sam unakazila, a njih izgradila. Ja tako unakažena ne mogu da budem kao oni za tri života. Da sam je smatrala beton ligom ne bih se družila sa njom. Aneli i ja se družimo ovde i ne vidim razlog da nešto na mene utiče. Ja se družim sa ljudima po osećaju. Određenim ljudima ne dajem pristup sebi jer sam oprezna. Ona je ušla i družila se sa Aneli jako namazano. Ja sam ćutala i samo sam rekla to, a da li se ona pronašla u beton ligi je njeno. Jovana je meni draga osoba, ali ne volim što nije lojalna. Janjuš mi je pričao šta mu je Jovana pričala za moj i Filipov odnos. Uočila sam dve situacije koje meni nisu odgovarale, ali ne pričam o njima. Niko ovde nije mali i svi sve odlično znamo. Moje i Anelino druženje ne može da poljulja niko - rekla je Maja.

- Izvini ja sam Jeca - rekla je Aneli.

- Tako je. Je l' trebam ja da joj tumačim misli. Iako je pričala o meni mene ne zanima, ne mogu da me ugroze. Nisam dobro poslednjih dana - rekla je Maja.

- Je l' ovo ljubav, prijateljstvo, raskid, šta je ovo? - pitao je Joca.

- Juče smo popričali i rekli smo jedno drugom sve što smo imali, neke stvari smo rešili. Oboje smo shvatili da smo se zaljubili i da ne možemo odvojeno, ali ne možemo ni zajedno. Prvo smo razmišljali da se samo družimo, međutim mi smo na kraju videli da je nju sramota od svega. Dao sam joj ideju da budemo drugari, pa polako. Ja sam onda pričao sa Tošom i ona isto, pa smo odlučili da budemo zajedno i da budemo u rehabu kad smo sami. Meni je žao što sam je vređao i krivo mi je. Gledaću da to ispravim. Prvi put mi se desilo da vidim kako mi se devojka ljubi sa drugim momkom, ali čim sam prešao znači da mi se sviđa. Mislim da je ona bila iskrena sa mnom. Ja ću stati iza nje i neću dozvoliti da je neko vređa, da bude nekome neka lopta za sprdanje. Neću se mešati u ženske svađe, ali ću stati uz nju ako vidim da je neko zeza. Preuzimam većinu krivice jer sam stariji od nje. Većinu krivice preuzimam ja. Ona ima 22 godine, a ja 35 - rekao je Bora.

- Da li misliš da je iz inata priznavala da joj se sviđa Murat? - pitao ej Joca.

- Ona je iskrena, rekla mi je da joj se sviđa kao čovek i drug. Ona kaže da možeš da budeš u braku i da ti se svidi druga osoba. Ona tako razmišlja. Kad sam video kako su drugi reagovali nisam pogrešio u proceni. Meni niko od mojih prijatelja nije rekao da mu se ne obraćam zbog pomirenja - rekao je Bora.

Novinar Joca Ilić dao je reč Neriu Ružanjiju i Sandri Todić kako bi progovorili o svom odnosu.

- Sandra, šta ti kažeš? - upitao je Joca.

- Ja volim da se napijem utorkom i da izbacim bes iz sebe koji skupljam ovde. Što se tiče Nerija, on sme da odbrani Hanu samo od mene, a ovde kad je vređaju muškarci onda ne sme nikom da se suprodstavi - rekla je Sandra.

- Vidim da ćemo se svađati i sledećeg utorka - rekao je Nerio.

- Drago mi je da sam ga opet nasmejala. Hana je od njega napravila mrtvaka - rekla je Sandra.

Marko Janjušević Janjuš upitao je Aneli Ahmić da popričaju kada se srede, ali ona nije želela. Međutim, kada je shvatila da je Jovana Cvijanović u krevetu pored nje onda je ipak odlučila da ga pozove.

- Hoćemo li pričati? - upitao je Janjuš.

- Ne, sa mnom što si pričao, pričao si. G*vedo jedno - rekla je Aneli.

- Okej - rekao je Janjuš.

Asmin Durdžić nije mogao da odoli Maji Marinković ni posle svih uvreda, te je krenuo da juri za njom dok je ona sve vreme bežala od njega i vrištala na sav glas.

- Kako ti je bilo nekad kad si sa mnom ležao? - upitala je Aneli.

- Evo ga, došao manijak - rekla je Maja.

- Sad sam rekao Jovani da sam terao tebi inat i da može da odj*be - rekao je Alibaba.

