KOGA NE MOŽEŠ DA POBEDIŠ, PRIDRUŽI MU SE: Oglasio se drug Bore Santane, a o Anastasiji nije rekao NIŠTA LEPO: Dopada joj se Murat, nije iskrena prema Santani!

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', Bora Santana i Anastasija Brčić rešili su da ozvaniče svoj odnos, te su istakli da ostavljaju sve nesuglasice iza sebe, kako bi svojoj ljubavi dali još jednu šansu.

Podsetimo, među njima pale su veoma teške reči, a potom je ona imala kraću avanturu sa Muratom Asylguzginom. Učesnici su bili pri stavu da je definitivno kraj među njima, jer je ona sreću u tom tenutku pronašla pored drugog, ali je došlo do naglog preokreta, te je usledilo pomirenje.

Za portal Pink.rs oglasio se Borin prijatelj Đera, koji je otkrio kakav stav ima o novonastaloj situaciji.

Borin prijatelj istakao je da ne podržava njegovo pomirenje sa Anastasijom, te i da taj odnos nema nikakvu perspektvu.

- Ne. Nikako ne podržavam taj odnos. Ne treba ni njemu ni njoj, nji njemu. Ona svakako nije devojka za njega. Nije iskrena prema njemu. E, sad, šta je razlog, ja to ne znam, ali ima i onoga ''koga ne možeš da pomediš, pridruži mu se.'' Ona nema iskrene emocije prema Bori. Što se tiče nje, pre smatram da ima emocije prema Muratu - istakao je Borin prijatelj.

Autor: S.Z.