AKTUELNO

Domaći

KOGA NE MOŽEŠ DA POBEDIŠ, PRIDRUŽI MU SE: Oglasio se drug Bore Santane, a o Anastasiji nije rekao NIŠTA LEPO: Dopada joj se Murat, nije iskrena prema Santani!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', Bora Santana i Anastasija Brčić rešili su da ozvaniče svoj odnos, te su istakli da ostavljaju sve nesuglasice iza sebe, kako bi svojoj ljubavi dali još jednu šansu.

Podsetimo, među njima pale su veoma teške reči, a potom je ona imala kraću avanturu sa Muratom Asylguzginom. Učesnici su bili pri stavu da je definitivno kraj među njima, jer je ona sreću u tom tenutku pronašla pored drugog, ali je došlo do naglog preokreta, te je usledilo pomirenje.

Za portal Pink.rs oglasio se Borin prijatelj Đera, koji je otkrio kakav stav ima o novonastaloj situaciji.

Foto: Pink.rs

Borin prijatelj istakao je da ne podržava njegovo pomirenje sa Anastasijom, te i da taj odnos nema nikakvu perspektvu.

- Ne. Nikako ne podržavam taj odnos. Ne treba ni njemu ni njoj, nji njemu. Ona svakako nije devojka za njega. Nije iskrena prema njemu. E, sad, šta je razlog, ja to ne znam, ali ima i onoga ''koga ne možeš da pomediš, pridruži mu se.'' Ona nema iskrene emocije prema Bori. Što se tiče nje, pre smatram da ima emocije prema Muratu - istakao je Borin prijatelj.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

KAD ČUJEM ŠTA IZGOVARA, ZGROZIM SE: Drugar iz detinjstva Bore Santane progovorio o ponašanju Anastasije Brčić, evo kako gleda na emocije svog druga! (

Zadruga

OTVORIO DUŠU! Bora Santana ne krije da mu je srce slomljeno na pragu pete decenije, progovorio o propalom odnosu sa Anastasijom! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da progovori: Terza otkrio detalje sukoba Mione i Milice, pa se osvrnuo na Ša i njegovu izjavu da se dopada Veličkovićevoj! (VIDEO)

Domaći

Tek će dolaziti do sukoba: Luka progovorio o ratu Anite i Mine, a tek da čujete šta kaže za Maju, Filipa i Asmina (VIDEO)

Zadruga

SLADI SE KADA JE NEKOM LOŠE: Anđelo duboho udahnuo, pa krenuo sa verbalnim rešetanjem Ivana Marinkovića! Smatra da je zasluženo na vicešampionskom mes

Zadruga

NIJE NI ČUDO ŠTO SI OSTALA BEZ DRUGARA: Bori PREKIPELO zbog Matorinih dvostrukih aršina, pa joj sasuo sve u lice! (VIDEO)