SVIM SILAMA BRANI SVOJU NASLEDNICU: Taki Marinković uslišio molbe svoje ćerke Maje, pa otišao na OVO mesto! (FOTO)

Nije gubio vreme!

Maja Marinković nedavno je izrazila želju da njen otac Taki Marinković ode u Manastir Rakovica, kako bi joj kupio brojanicu zbog brojnih urokljivih očiju u Beloj kući, kako je istakla.

Podsetimo, Maja je nedavno istakla da je svaki dan sve vići broj učesnika Elite koji žele da joj napakoste, je rešila da pronađe rešenje u veri i izvori se sa zlim jezicima, kako ih sama naziva.

Taki je uslišio njene želje, te je otišao u manastir Rakovicu, gde se slikao pored pokojnog patrijarha Pavla i tom prilikom svima stavio do znanja da je učinio ono što je njegova naslednica zatražila od njega.

Da li će ovo pomoći da se Maja oseća slobodnije u narednom periodu, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.