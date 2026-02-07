AKTUELNO

Domaći

SVIM SILAMA BRANI SVOJU NASLEDNICU: Taki Marinković uslišio molbe svoje ćerke Maje, pa otišao na OVO mesto! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nije gubio vreme!

Maja Marinković nedavno je izrazila želju da njen otac Taki Marinković ode u Manastir Rakovica, kako bi joj kupio brojanicu zbog brojnih urokljivih očiju u Beloj kući, kako je istakla.

Podsetimo, Maja je nedavno istakla da je svaki dan sve vići broj učesnika Elite koji žele da joj napakoste, je rešila da pronađe rešenje u veri i izvori se sa zlim jezicima, kako ih sama naziva.

Foto: TV Pink Printscreen

Taki je uslišio njene želje, te je otišao u manastir Rakovicu, gde se slikao pored pokojnog patrijarha Pavla i tom prilikom svima stavio do znanja da je učinio ono što je njegova naslednica zatražila od njega.

Foto: Instagram.com

Da li će ovo pomoći da se Maja oseća slobodnije u narednom periodu, ostaje nam da vidimo.

Foto: Instagram.com

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Dirljivo! Čeda otišao s Acom u njegov grad, pa na sveto mesto: Tu je kršten kao beba (FOTO)

Domaći

PONOSNA NA SVOJU NASLEDNICU: Melina okačila sliku svoje ćerke Đine iz LIFTA! Sija kao milion dolara! (FOTO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Gastoz svim silama brani Keti, Anđela skočila kao oparena! (VIDEO)

Zadruga

Pala u očaj: Alibaba i Luks svim silama pokušave da vrate Majin ugažen ego! (VIDEO)

Zadruga

Aniti ide para na uši: Dača raskrinkava tajne poglede Maje i Luke, oni svim silama štite jedno drugo! (VIDEO)

Zadruga

Svim silama traži njegovu reakciju: Maja ne odustaje od odnosa sa Filipom, on ni da bekne! (VIDEO)