OVO BI GA ZABOLELO! Nakon što je Asmin uložio silne napore da omalovaži Staniju, ona ga kao nikad ODUVALA kao prašinu sa police!

Nije uložila mnogo napora, a rekla je sve!

Asmin Durdžić ne prušta priliku da uvredi i omalovaži svoju nekadašnju partnerku, Staniju Dobrojević. On je nedavno ušao u verbalni okršaj sa Majom Marinković, nakon što je istakao da se oko njegove bivše bespotrepno diže prašina, jer u njegovim očima nema nikakvu verednost, te mu je Maja Marinković mu je skrenula pažnju da je istina ipak drugačija.

Tom prilikom, Stanija Dobrojević za portal Pink.rs dala je svoj sud o novonastaloj situaciji.

Kako komentarišeš to što se danas Asmin pitao ko je to i šta je to Stanija Dobrojević, odnosno rekao da si ništa sem bivše rijaliti učesnice dok je Maja govorila da si ti ipak neki nivo i da nije smeo da padne tako nisko posle tebe?

- Ko to bese Asmin? Veliki poljubac sa Bahama - pručila je Stanija, te u nastavku poslala svoju fotografiju na kojoj se vidi da uživa na plaži.

