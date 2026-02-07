IZMAMI MI OSMEH NA LICU: Kačavenda stavila Mikija na pijedestal najzanimljivijih ljudi, evo koje mesto je Janjuš zauzeo na njenoj listi! (VIDEO)

Našla mu zamenu!
Učesnici Elite danas biraju najzabavniju osobu. Naredna na redu da iskaže svoj stav bila je Milena Kačavenda.
- Na prvom mestu je Miki. Veoma je zabavan. On ceo dan moli ovde po kući da ga učesnici ne pošalju u izolaciju. Na drugom mestu je Janjuš. Njegov humor i sarkazam ne mogu da ostave čoveka ravnodušnim. Takođe, Bora je veoma zabavan - rekla je Kačavenda.
- Ivan Markinković je veoma zabavan. Janjuš ume da nasmeje sve nas ovde. Ne mogu da izostavim Boru, njegove izjave su veoma simpatične- Takođe, moram da kažem da je Asmin osoba koja u poslednje vreme ume da mi izmami osmeh na licu, a nekada je među nama vladala samo netrpeljivost - kazao je Luka.
- Bora, Janjuš i Ivana - rekao je Miki.
- Na prvom mestu je Luka. Zabavno mi je stalno pored njega. Zabavno mi je čak i kada se svađamo. Ivan je na drugom mestu. Smešni su mi njeovi komentari, pozitivna je osoba. Kompletan je rijaliti igrač. Na trećem mestu je Terza.
Autor: S.Z.