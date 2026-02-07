ASMINU KRENUO ZNOJ SA ČELA: Aneli prizala koliko joj prija druženje sa Majom, pa Ivan rešio da Durdžića digne iz pepela: KAD SMO BILI U NAJVEĆIM SVAĐAMA... (VIDEO)

Zamršeni odnosi!

Učesnici Elite danas biraju najzabavniju osobu. Naredna je svoj stav iskazala Aneli Ahmić.

- Maja je neko s kim se ja svakodnevno smejem. Na drugom mestu je svakako Anđelo, volim kad utorkom pijemo zajedno. Ne mogu a da ne napomenem Janjuša, Pečenicu... - rekla je Aneli.

- Navešću osobe s kojima najviše volim da provodim vreme. Maja, Aneli i Teodora - kazao je Anđelo.

- Prvi je Asmin. Kada sam bio sa njim u najgorim svađama, mamio mi je osmeh na licu. Janjuš je po mom mišljenju ovde jedan od najzabavnijih ljudi. Ne mogu da izostavim čoveka koji uveseljava narod svaki dan. Milosava je na trećem mestu - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.