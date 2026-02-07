Pukao kao tempirana bomba: Ivan unakazio Aneli Ahmić, ovako je do sada nikad nije izvređao! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Prvo mesto Anastasija dozvolila si sebi da te Bora ponižava i pljuje, a nakon toga si se pomirila sa njim. Ti si išla od tate da tražim da ga prijave. Prema nama si ispala bezborazna i dozvolila si sebi da se Bora i ti isponižavate najstrašnije. Dajem vam rok do utorka da se ponovi sve. Drugo mesto Uroš kad me je pljunuo zbog Bore i treće mesto Teodora zbog situcije iz izolacije - govorila je Sandra Todić.

Ivan Marinković pukao je kad ga je Aneli Ahmić navela na anketi zbog čega joj je žestoko odbrusio.

- Ova bolesnica je prebacila. Tvoja majka mi je slala poklone jer sam bio uz tebe. Ja sam sinoć pričao ljudima kako mi je umrla pokojna baba, a ona je rekla: "Ćuti, p*čka ti materina". Zabole me k*rac za Groficu i Situ, slale su dok je trebalo neko da te brani. Ja sam to radio istinski. Izdala si njih i sve ljude ovde. Ja kad pričam o svojim pokojnima pet minuta nakon gašenja svetla, mrš u p*čku materinu - rekao je Ivan.

- J*bao mi je majku i pokopavao mrtve. Psovao mi je brata, sestra i celu porodicu. To je ova spodoba i pokazuje bezobrazluk otkako je ovde ušao. Pokazuje da je ljudska ljiga, a ja sam se samo zavarala. Ti si ljiga koja pljuje sve redom - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić