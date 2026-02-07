AKTUELNO

Domaći

Pukao kao tempirana bomba: Ivan unakazio Aneli Ahmić, ovako je do sada nikad nije izvređao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. 

pročitajte još

Haos u Eliti: Advokatica dovela Miću do ludila! Pljušte teške psovke, Anđelo se umešao i otkrio istinu! (VIDEO)

- Prvo mesto Anastasija dozvolila si sebi da te Bora ponižava i pljuje, a nakon toga si se pomirila sa njim. Ti si išla od tate da tražim da ga prijave. Prema nama si ispala bezborazna i dozvolila si sebi da se Bora i ti isponižavate najstrašnije. Dajem vam rok do utorka da se ponovi sve. Drugo mesto Uroš kad me je pljunuo zbog Bore i treće mesto Teodora zbog situcije iz izolacije - govorila je Sandra Todić.

Foto: TV Pink Printscreen

Ivan Marinković pukao je kad ga je Aneli Ahmić navela na anketi zbog čega joj je žestoko odbrusio.

- Ova bolesnica je prebacila. Tvoja majka mi je slala poklone jer sam bio uz tebe. Ja sam sinoć pričao ljudima kako mi je umrla pokojna baba, a ona je rekla: "Ćuti, p*čka ti materina". Zabole me k*rac za Groficu i Situ, slale su dok je trebalo neko da te brani. Ja sam to radio istinski. Izdala si njih i sve ljude ovde. Ja kad pričam o svojim pokojnima pet minuta nakon gašenja svetla, mrš u p*čku materinu - rekao je Ivan.

pročitajte još

Zakopali ratne sekire: Pomirili se Maja i Asmin, nakon svih uvreda rešila da mu pruži novu šansu! (VIDEO)

- J*bao mi je majku i pokopavao mrtve. Psovao mi je brata, sestra i celu porodicu. To je ova spodoba i pokazuje bezobrazluk otkako je ovde ušao. Pokazuje da je ljudska ljiga, a ja sam se samo zavarala. Ti si ljiga koja pljuje sve redom - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Babetino jedna i alkoholičarko: Janjuš pukao zbog Kačavendinih optužbi da je bio sa Milicom Veličković, brutalno je isprozivao! (VIDEO)

Zadruga

Nikad gnusnija vređalica Ene Čolić: Razvezala jezik, pa na račun Aneli Ahmić iznela brutalne optužbe! (VIDEO)

Domaći

BUKTI RAT ANĐELE I SOFIJE: Pljušte najbrutalnije prozivke, ovako nisko do sad nikad nisu otišle! (VIDEO)

Domaći

Karambol: Aneli i Kačavenda se pljuju kao nikad, uvrede lete na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Kačavenda ubacila u petu brzinu i nikad brutalnije urnisala Jakšićku! (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL! Aneli nasrnula na Alibabu i polila ga vrelom kafom, on je odgurnuo! Obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)