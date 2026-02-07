AKTUELNO

Domaći

Veliko slavlje u domu Kristijana Golubovića i njegove žene! Podelili emotivan snimak, pljušte čestitke (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/N. Žugić ||

Kristina Spalević i Kristijan Golubović danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njihovom mlađem sinu je rođendan, a Kristina je pripremila prigodnu čestitku u vidu snimka odnosno retrospektive njegovog odrastanja te mu javno čestitala.

Kristina Spalević napisala je emotivnu poruku sinu koji danas slavi 2. rođendan.

- Kiril… Sve je posebno u vezi sa tobom, sine moj! Ti si baš Božiji dar, nismo te očekivali, a ulepšao si nam život nestvarno. Nek te prati sreća zauvek, volimo te - napisala je ona u opisu videa.

Foto: Instagram.com

Isti video podelio je i Kristijan, a ispod njihovih objava nizale su se najlepše želje za dečaka sa željom da im se porodica proširi. Bivši rijaliti učesnike Kristijan Golubović progovorio je o temama o kojima je do sada retko govorio u javnosti.

Kristijan Golubović otkrio je manje poznate detalje iz privatnog života.Kristijan je otkrio da ćerku Veru koju je dobio sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, nije viđao nekoliko meseci.

Autor: M.K.

#Kristijan Golubović

#Kristina Spalević

#slavlje

#snimak

POVEZANE VESTI

Domaći

SLAVLJE U DOMU bivše vrenice Darka Lazića: Čestitke stižu sa sih strana, a oglasio se i on (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU ŽIVOJINOVIĆA, SVI ČESTITAJU! Viktora devojka snažno grli i ljubi: Ljubav mog života (FOTO)

Domaći

Veliko slavlje u domu Džinovića! Harisu i Melini je danas JAKO bitan dan, čestitke pljušte sa svih strana

Domaći

NISAM SAMA, STAN MI JE DEMOLIRAN: Evo šta se dešava u domu Kristijana Golubovića dok je on na Farmi, Kristina sve obelodanila (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU PEVAČICE I GLUMCA: Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić objavili sve na mrežama, čestitke pljušte (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU POZNATOG ESTRADNOG PARA: Voditeljka strastveno ljubi pevača, a čestitke pljušte! (FOTO)