Veliko slavlje u domu Kristijana Golubovića i njegove žene! Podelili emotivan snimak, pljušte čestitke (FOTO)

Kristina Spalević i Kristijan Golubović danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njihovom mlađem sinu je rođendan, a Kristina je pripremila prigodnu čestitku u vidu snimka odnosno retrospektive njegovog odrastanja te mu javno čestitala.

Kristina Spalević napisala je emotivnu poruku sinu koji danas slavi 2. rođendan.

- Kiril… Sve je posebno u vezi sa tobom, sine moj! Ti si baš Božiji dar, nismo te očekivali, a ulepšao si nam život nestvarno. Nek te prati sreća zauvek, volimo te - napisala je ona u opisu videa.

Isti video podelio je i Kristijan, a ispod njihovih objava nizale su se najlepše želje za dečaka sa željom da im se porodica proširi. Bivši rijaliti učesnike Kristijan Golubović progovorio je o temama o kojima je do sada retko govorio u javnosti.

Kristijan Golubović otkrio je manje poznate detalje iz privatnog života.Kristijan je otkrio da ćerku Veru koju je dobio sa bivšom suprugom Ivanom Veljković, nije viđao nekoliko meseci.

Autor: M.K.