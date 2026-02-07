AKTUELNO

Domaći

Ivan i Anđelo idu na sud: Novi sukob trese Belu kuću, Marinković zapretio tužbom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. 

- Uroš Stanić prvo mesto i ima milion stvari. Drugo mesto je Milena Kačavenda, a kao što je Buđola govorio i bez obraza je. Sve svoje prijatelje sa kojima je ovde bila od Teodore i Bebice, vređala porodice i familije. Bezobrazna si bila kad si meni prva vređala majku, pokazala si samo da si običan lažov, prevarant i folirant. Bezobrazna si ispala prema Janjušu koji ti je ovde samo najbolje želeo. Najbitnije ti je da si u temi i da se o tebi priča. Bezobrazna si jer si praštala ljudima i govorila da si ljudima oduzela stanove i Maseratije - govorio je Anđelo.

Svoje dete zbog vas nisam video: Bukti novi rat Alibabe i Aneli, ponovo urlaju jedno na drugo! (VIDEO)

- Ti ovde kad si bio u najvećoj ljubavi sa Anitom, kad je htela da živi sa tobom i svojim detetom rekao si da te to ne zanima i da tvoja majka to ne dozvoljava - dodao je Ivan.

- Ja kao ti ne pravim decu po putu - rekao je Ranković.

- I za ovo tužba, krajem marta očekujte svi sve - nastavio je Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sebe veličan kao ljubitelja životinja, a ovde su ti oduzeli psa - rekao je Anđelo.

- Luka i Aneli su vlasnici, a ne Biljana Vujović koja nije imala pravo meni da ga preda. Druga stvar je šta je sad Biljana uradila, ali sam ja prihvatio da brinem o njemu, a niko nije mogao da mi ga oduzme - pričao je Ivan.

Haos u Eliti: Advokatica dovela Miću do ludila! Pljušte teške psovke, Anđelo se umešao i otkrio istinu! (VIDEO)

- Bezobrazan si bio kad si rekao da si Gocu Tržan uhvatio u prevari, a najbezobrazniji kad si rekao da te ćerka ne voli zbog Goce Tržan jer je ona huška - govorio je Anđelo.

- To su moje intimne stvari. Ti si bio zarad rijaltiija u odnosu, a onda pričao sve najgore o njoj. Imao si lažne devojke dok si skao k*rac jednoj trudnoj, a drugoj starijoj gospođi - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

