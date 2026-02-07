Haos ne prestaje: Tresu se zidovi Bele kuće, nikad veća tenzija na sve strane! (VIDEO)

Urlici odzvanjaju imanjem!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Koliko su bezobrazni prema drugim ljudima i sebi i nemoj obraz, recimo Asminu su vređali dete, Bori sve i svašta. Ima dosta ljudi kojima je ovde jedna osoba vređala sve, pa i Mićinu ćerku. Da vidimo kome je ona (Jovana advokatica) još vređala sve živo i mrtvo - govorila je Jakšićka.

- Hoštaplerko koja ovde proganjaš sve - urlala je Jovana.

- Aleksandra ovde nikoga ovde nije uvredila i ne možete da me tužite, a ja vas mogu. Treća osoba je Kačavenda koja nema obraza prema svojim prijateljima i čoporu koji je imala - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

