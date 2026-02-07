AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje šparta po Beloj kući: Rada se totalno demonizovala, ne prestaje da pravi haos, a Ivana šalje u GROB (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo u Beloj kući!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući. Novi haos Ivana Marinkovića i Rade Todorović prekinuo je program.

- J*bem li vas u usta. Ona je pričala sa Aneli i Anđelom, a oni su je nagovorili. Dok se mama i tata voze po Evropi i ko zna šta rade, evo šta radi bolesno dete koje je pre neki dan napunilo 19 godina - govorio je Ivan.

- Ti ćeš u grob da odeš, ja sam luda. Imam predivne roditelje! Sve ti j*bem - urlala je Rada.

- Šta je bolesnice? Tata će da ti obilazi od Rumunije do Bugarske ovo da plati - govorio je Ivan.

- Moj tata može da te napravi - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može kad ima 90 godina, ali zato ima bolesnicu - pričao je Ivan.

- Mene si ovde našao da j*beš. Ja ovde tebi ćutim mesec dana, a ti me ponižavaš. Nisam ja debil da ti ćutim. J*bem ti mamu, tatu i sina - nastavila je ona.

- P*četino smrdljiva, ja sam njoj rekao da se skloni - urlao je Anđelo.

- Ova bolesnica (Aneli) se smeje, a uskoro će da plkače za detetom. Ona najavljuje rođendan par dana, kako bi dobila par torti. Ona sedi dok čoveka koji ju je branio gađaju - pričao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

