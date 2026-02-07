Žestoka kazna za Radu Todorović! Veliki šef doneo HITNU ODLUKU zbog zverskog napada na Ivana Marinkovića!

Učesnica "Elite" Rada Todorović danas je ušla u verbalni klinč sa cimerom iz Bele kuće Ivanom Marinkovićem, a potom je grubo prekršila osnovna pravila učestvovanja u rijaltiju, zbog čega je Veliki šef hitno reagovao.

Naime, Rada je u jednom trenutku nasrnula na Ivana Marinkovića i tupim predmetom ga gađala u predelu glave, te se Ivan odmah požalio na bolove. Budući da je ovakvo ponašanje strogo zabranjeno u "Eliti", Veliki šef je doneo odluku da Radu kazni oduzimanjem šestomesečnog honorara .

Autor: Pink.rs