'Sofija Janićijević je verena za 40 godina starijeg čoveka' Dačinom ocu pukao film, pa ispričao sve što zna: Dementnog čoveka iskorišćava za pare!

Ove nedelje u "Eliti" došlo je do prekida prijateljstva između Sofije Janićijević i Danila Dače Virijevića, koji su se družili od samog početka prethodne sezone rijalitija, a sada je klupko počelo da se odmotava.

Sofijin partner Borislav Terzić Terza, koji se ovih dana u Beloj kući predstavlja kao Vladimir Putin, zabranio je svojoj dragoj da se druži sa najboljim prijateljem u rijalitiju, što je Daču veoma povredilo, te se ogradio od njihove veze.

Usledile su teške reči - Dačo je, naime, rekao da Sofiju može da "ugasi za tri dana", dok je ona istakla da ga je "napravila u rijalitiju" i da bez nje "ne bi postojao". Juče su o svom propalom prijateljstvu govorili i u emisiji "Pitanja novinara", a mi smo kontaktirali Dačinog oca Srđana Virijevića Brazilca, koji je žestoko opleo po Janićijevićevoj.

Srđan je za Pink.rs otkrio da je Sofija u tajnoj vezi sa četiri decenije starijim čovekom.

- Sećate se da sam rekao još na početku da se Dača ne kreće na mestima gde i Sofija po noćnim klubovima i da nije iz te priče? Šta reći o devojci koja je u vezi, tj-. verena za 40 godina starijeg čoveka koji je teško bolestan i dementan, zbog novca interesa i koja je u rijalitiju bila sa Terzom kome je žena bila u drugom stanju?! Normalna devojka to ne radi, nadam se samo da se neće nikada pomiriti i da Danilo neće preći preko ovoga.

Autor: D. T.