Ko će hiljade evra Vanjinog duga vratiti Kačavendi?! Žana brutalno prozvala Živićevu, u sve umešala i Bobanca: Uterivač dugova!

Prijateljstvo Vanje Živić i Milene Kačavende na klimavim je nogama otkako se u "Eliti" pročulo da je Milena Vanji pozajmila uoči ulaska u rijaliti nekoliko hiljada evra, što je Živićevu žestoko povredilo.

Novonastalu situaciju sada je na Instagramu prokomentarisala bivša učesnica "Elite" Žana Omnia, koja nedeljama unazad Živićevu negativno komentariše i za koju govori da je varala svog dugogodišnjeg dečka s njenim bivšim mužem Slobodanom Đorđevićem Bobancem.

Godinama hoće da liči na mene, a on ne poštuje ono što mu je sveto - verenicu i porodicu: Nakon što je Bobanac poslao Vanji poklon u Elitu, Žana Omnia

Žanu je sada nasmejalo to što je Vanja danas popodne pozvala dve osobe, čije je inicijale izrekla, da vrate dug Mileninoj prijateljici, te je to i prokomentarisala na Instagramu.

- Vanja apeluje javno da se naplati dug napolju od 200.000 dinara od njenog bivšeg momka sa kojim je živela 10 godina. Bobanac postao uterivač dugova, treba da joj naplati kamatu od 17 evra! Moli mog druga, koji je ozbiljan gospodin, a ne sakupljač sekundarne sirovine, Bobanac će preuzeti njene dugove! Znači, ovako Bobanac naplaćuje dug od Vanjinog bivšeg sa kojim je živela deset godina, a koga je varala sa istim Bobancem - napisala je Žana i dodala:

Kačavenda na stubu srama: Pored Janjuša, Sofije, Terze izdala i Vanju Živić, ovo joj nikada neće oprostiti! (VIDEO)

- Bobanac, vrati pare Kačavendi! Pravda za Bobanca, uterivača dugova! Ovaj njen bivši dečko, koji se zove Luks, da je pametan, pa da ih zaduži sada za puta 20 od duga.

