Drugi bi na njenom mestu grebali na kapiju: Bivši rijaliti učesnici stali u Kačavendinu odbranu, žestoko urnisali Sofiju

Milena Kačavenda ovih dana na udaru je cimera u Beloj kući - prekinula je prijateljstvo sa Anđelom Rankovićem, Markom Janjuševićem Janjušem, ali i Sofijom Janićijević, a žestoke ratove za crnim stolom vodi sa brojnim ukućanima.

Sve ono kroz šta trenutno prolazi u emisiji "Pitam za druga" na RED TV prokomentarisao je Viktor Zeljko, bivši učesnik "Elite".

- Uvek sam na strani Milene Kačavende, i dok sam bio unutra, a sad i napolju. Nije da sam pristrasan, samo realno komentarišem. Ona je svima bila prijatelj, a ispostavilo se da njoj niko nije. Ona je taj prijatelj koja će da nosi i moje i tvoje probleme na leđima... Bili su joj prijatelji samo u onim trenucima kada je njima bilo teško. Sada kada je njima dobro, sad mogu bez nje, konkretno mislim na Sofiju koja sada ima Terzu. Pokazala je sebe i svoju stranu u prijateljstvu, a Milena je ostala dostojanstvena - rekao je Viktor.

- Ono treba preživeti što je ona preživela sinoć dostojanstveno. Da je neko drugi bio u pitanju već bi grebao na kapiju! Onu noć se slomila zbog Sofije, ali ona joj je verovatno značila jer je pustila suzu, sklonila se sa stola i povukla se - zaključio je on.

Situaciju je prokomentarisala i DJ Tamaris, nekadašnja učesnica.

- Šta je suština njenog problema, zašto je ona u totalnom haosu - prvi put je sebi dozvolila u rijalitiju emociju, a mislim da je to Janjuš u pitanju. Nju je Janjuš totalno poremetio, ona se trudi da stoički iznese, ona će stati protiv svih, sa svima se svađati, ali ona je u emotivnom raskulu, emocije su je ubile, postala je totalno slaba. Svi oko nje su obični pijuni, znaju da ima kredibilitet u rijalitiju, ozbiljan je igrač, znaju ko će imati da ih zaštiti - poručila je ona.

Autor: D. T.