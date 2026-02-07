AKTUELNO

IZ SOFIJE IZBIJA ZLO! Bivša rijaliti učesnica žestoko o Janićijevićevoj posle priče o veridbi s 40 godina starijim: Ima želudac za određene stvari, VOLI LOVU

Bivša učesnica "Zadruge" DJ Tamaris tokom gostovanja u emisiji "Pitam za druga" na RED TV žestoko je oplela po aktuelnoj učesnici "Elite" Sofiji Janićijević, o kojoj nema lepo mišljenje.

Naime, ona je u studiju komentarisala izjavu Srđana Virijevića Brazilca, oca Dače Virijevića, bivšeg Sofijinog prijatelja, da je Janićijevićeva verena za 40 godina starijeg muškarca, te priznala da veruje da je ona spremna na to.

- Deluje mi kao da je spremna na to, ona je matematičar pravi, po mom mišljenju. Ima želudac za određene stvari. Ne poznajem je, niti osuđujem, ali ako može da bude sa osobom starijom od sebe 40 godina, ako je to istina, očigledno je spremna na sve - smatra Tamaris.

- Vidim da je fejk, da je zanima to materijalno, deluje mi bez premca, ide na sve. Ma, kakav Terza, sa njim se šali, stekla je tu neku popularnost. Sigurnija je u sebe, drugi put je tu, dobila je pažnju. To koristi da sebe ispromoviše, prošla je svašta, sada koristi trenutak, ali ljubav... Vidi se da zlo izbija iz nje, ja to primetim - rekla je bivša učesnica, pa zaključila:

- Ona voli lovu, to je to. Svi vole, ali ona baš voli lovu. 

