Pala mu je kruna Apolona sa Zvezdare! Bivši učesnik Elite žestoko o Anđelu: Skinuo je lažnu masku finog momka

Anđelo Ranković u žiži je interesovanja javnosti zbog vrućih prepiski koje je letos imao sa znatno starijom cimerkom iz "Elite" Milenom Kačavendom, a sada je po njemu opleo bivši učesnik rijalitija Viktor Zeljko.

On je u emisiji "Pitam za druga" komentarisao ovaj skandal, a mišljenje mu se razlikuje od onog koji za crnim stolom iznosi većina učesnika stanara Bele kuće, koji drže Rankovićevu stranu.

- Kačavenda izgleda kako izgleda, fenomenalno za svoje godine. Očigledno je zašto je privukla Anđela. Meni je tu više on ispao poljuljan, pala mu je kruna Apolona sa Zvezdare, nekog ko poštuje sve te devojke. Nije se očekivalo da će tako postupiti u odnosu sa Milenom zbog njenih godina i modela njegovog ponašanja - rekao je Viktor u studiju RED TV.

- Mislim da ga je poljuljalo ovo jer mu je pala lažna maska finog momka koji nema ni seksualne odnose u rijaltiiju, ko ide po nekom šablonu... Imponuje mu, jer su prva tema, nešto što zanima gledaoce, ukućane. Milena nije tu otkrila sve što ima da otkrije, sviđa mi se što je to postepeno, koliko lažeš - toliki materijal ćeš da dobiješ.

Njegovo mišljenje deli i DJ Tamaris.

- On je momak koji je ozbiljan manipulator. Njemu je ego... Baš je ego manijak. Bitan je bio u sedmici sa Anitom, bio je glavna tema, a to svakom prija, to je normalno. Sada ga nema nigde, njega ego ubija, pa daj nešto, pa makar i Kačavenda - zaključila je ona.

