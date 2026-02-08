POGLEDAJTE JE, NAJVEĆE ZLO: Aneli žestoko oplela po Kačavendi, tvrdi da treba da ide na lečenje (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Milene Kačavende i Mikija Duduća, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli Ahmić:

- Ovako izgleda žena kada ukrade konju glavu, vidite ovu frizuru, ove rogove, rep, zmija na ruci, lažna Bijonse, meni je ovo takav kič, strašno, ne znam da li je Dača njen sitlista, ali je ovo strašno. Moram da kažem da mislim da je njene sinove blam, ne znam ko je došao Mateja ili Lazar, dečko došao da pokaže da je normalan. Ona je alkoholičakra, skriveno je pila pivo iz šejkera, ona je ovisnica od alkohola. Žena od 51 godinu se blamira ovde, već tri godine, ti MIlena imaš šifru, imaš tikove, ti si za hospitalizaciju, za ustanovu. Postala si zrikava, ali alkohol je loše uticao na tebe, smećarko, loš si čovek, uvredila si moju ćerkicu, rekla si da je k i da je treba j. To samo ti možeš da izgovaraš, jer si baba koja je bolesna, slala si mi ćevape i govorila da sam ja monsturm, a šta si ti to svi znaju. Ne znam šta si jarac ili konj sa tim rogovima, i nadam se da ćeš se je*ati sa Janjušem, pošto to želiš, ali on ne želi. - rekla je Aneli.

- Ti pričaš nekome, ti pijana upala u kantu za smeće - rekao je Asmin.

- Ona je alkoholičarka i ostaće takva ovde. Uživam u raskirnkavanju, nju je povredilo toliko što je Anđelo rekao da nikada ne bi bio sa njom jer je ona godina njegove majke, ali dobro opalio bi je, ali ljudi šta je ona radila kada je verenik lažirao smrt da je ne čuje - govorila je Aneli.

- Aneli tvoja slika bruji internetom, a Milenina ne, ti si odgovarala je*ačke poruke, ona nije. - rekao je Asmin.

- Miki je jako dobar momak, ali nevaljali dečko, nije on tako fin momak, on je meni rekao šta je radio sa devojkom, on je jako ljubomoran i posesivan, ja znam da procenim sve, a ono veče da je Miki popio sada bismo mi sada sve komentarisali. Naravno da šaljem spodobu sa rogovima - rekla je Aneli.

- Ja sam bogougodna, meni je Miki rekao da ja budem dama, jer on volim dame, tako da ću ja to biti večeras, dama, domaćica u kuhinji, a ku*va u krevetu. Miki je iz mene izvukao žensku stranu. Ja ću sada biti dama, i bogougodna, pa ću reći, da ovo gospođu nisam mogla da razume, a on je pokazala ljubomoru - rekla je Milena.

Autor: N.B.