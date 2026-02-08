IAKO SE NE DRUŽE, NE DA NA NJIHOVO PRIJATELJTVO: Sofija sa suzama u očima govorila o Kačavendi, otkrila da će uvek čuvati njene tajne (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Milene Kačavende i Mikija Duduća, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Bori Terziću Terzi.

- Što se tiče ove nominacije, krenuću od Kačavende, dosta sam razmišljao o ovome, ona je majka, bila je dobar partner svom bivšem suprugu. Iskreno na je govoril. Moram da kažem da me je razočaralka zbog szukoba sa Sofijom.- rekao je Terza pa dodoa:

- Miki je mnogo drga, iskreno divančovek, ima srce lava, ali imaš porbelm, o tebi nemam šta loše da kažem, nominujem Milenu - rekao je Terza.

- Milena i Daćča su meni bili sve, ali više nisu. Ja ne milsim da imaš šifru, mislim da osoba koja čuva tajne, i iskreno meni je jako krivo što nismo prijateljice više, davala si mi savete ali eto sada sam i ja umešana, iako smatrama da ne treba da se mešam u sukob tebe i Terze, upoređuješ odnos, govoriš da nije isti moj i Dačin i moj i tvoj odnos , nije itis, ne treba da se ljutiš što se ja ne mešam, jako mi je teško, a pričali smo da ćeš mi ti biti kuma jer nikome nisi, iskreno posle ovih pet dana sam čiula sve i svašta šta pričaju o tebi tvoji bliski ljudi, sada sam slišala sve i ja te neću komentarisati uopšte i pokazati da sam prijatelj. Moram da kažem da smo mi u osmici gradili naše priajteljstvo, ne znam ko koristi moj instagram sada, MIlenu sam uvek izdvajala od svih i jako mi je teško- rekla je Sofija pa se osvrnula na Mikija:

- Miki ja sa tobom nisam komunicirala ovde, ali sam skontala da si kafanski čovek, manijak, mislim da si jako interesantan, moram da kažem da me je tvoja majka podržalča prošle godine, ali ja ću sačuvati Milenu - rekla je Sofija.

Autor: N.B.