Neću ti se pop*šavati po klavijaturi, kao ti meni po diplomi: Jovana sa Sorbone demolirala Mikija Dudića pred svima, pa ga nazvala moralnim patuljkom (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Jovani advokatici, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Miki Dudić je neko koga nisam uvredila nijednom, odgovorno tvrdim. Ravna si mi linija, a evo i zašto. Teodora, Bebica, Matora, Ivan i Uroš su mi ukrali izlaganje. Sinoć te je ukopala Aneli Ahmić, ćutiš, kada bih ti ja to rekla, ne bi mogla da dođem do reči. Da te podsetim Miki, da pored toga što si govorio da treba silovati, pričao si o tri paštete. Pođimo od toga da ja lažem, ja sam neko ko te je držao, iskoristiću priliku da se izvinim Zorici Marković, a podržavao si to što se neko podrugljivao tvojoj snajki. Da podsetim gledaoce na ono što je meni Milan govorio, ja sam ga ispitivala, dečko je rekao: "Ja to ne mislim, to dolaze i govore mi", citiram ga. Ti si najalaviji čovek, treseš se kao pihtija kada nemaš da jedeš - rekla je Jovana.

- Te škole koje si završila, pop*šam ti se na njih, ti ne znaš ništa o životu - rekao je Miki.

- Ja se tebi po klavijaturama neću pop*šavati! Mića je rekao Mikiju da vodi računa šta priča, jer je on sa popom pričao kako bi me kao kerušu razvukao u se*su...Što se tiče Milene Kačavende, ja sam je navodila na mnogim anketama, prema meni si bila mnogo gruba i osora, sve to što si vređala i opisivala me, ja ti to ni ne zameram, jer danas mogu da svedočim tome da ovde nema "dobro jutro", nego: "rugobo, nakazo...". Šaljem Kačavendu, ostavljam ovog moralnog patuljka, Mikija - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić