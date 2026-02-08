Biće tesno u izolaciji! Evo ko će se boriti za opstanak u Eliti 9 (VIDEO)

Učesnicima popadale vilice!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je Milena Kačavenda nominovana od strane učesnika za izbacivanje.

- Postoje određeni razlozi koji su mene poremetili, ali se jasno zna da ja stojim iza svih svojih postupaka. Slažem se sa svačijim mišljenjem, kako da ti kažem, naučila sam gomilu stvari. Ja se uvek zaletim, zbližim se sa ljudima, to mi nije bila namera ove sezone, zato se nisam i rukovala. Da, istina je, nikome više ništa ne opraštam. I kada sam bila najbolja, komentarisali su me najgori koji su bili 10 puta gori. Ćeraćemo se, ja ne odustajem! - rekla je Kačavenda.

- Moram da kažem da sam iznenađen što većina ima dobro mišljenje o meni i u 90 odsto su u pravu. Jesam, ovo što je rekao Mića, možda je samo malo preuveličano, da ja o ovim ljudima imam mišljenje da su s druge planete. Ja sam imao neke probleme kada sam ulazio, neke emotivne poteškoće, pa nisam ušao svež i onda se to tako odrazilo. Želim da se izvinim Dragani i Matoroj, imali su konstruktivne kritike, a ja sam to usijane glave shvatao kao klinac neki - rekao je Miki.

Nakon Milene i Mikija, voditeljka je saopštila da su od strane Odabranih nominovani Aneli Ahmić i Uroš Stanić.

- Ja sam pretpostavljao jer je Bora bio tamo. Odmoriću, naspavaću se, pa ću od ponedeljka jako gaziti. Za sve što je radio, skupo će platiti - rekao je Uroš.

Za sam kraj, Ivana je saopštila ko je ugrožen od strane publike.

- Može da ustane Ilija Pečenica, Sara Stojanović moći će da se pridruži. Ugrožen je i Murat, a može da ustane i Dragana. Vas četvoro ste ugroženi...Murate, možeš da sedneš. Saro, možeš i ti da sedneš. Moraću da razočaram devojke, Ilija ide u izolaciju - saopštila je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić