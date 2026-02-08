Tenzija do samog kraja! Učesnici rastavili na proste činioce Milenu Kačavendu i Mikija Dudića, a oni će se boriti za opstanak u Eliti 9! (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Subota u Eliti rezervisana je za ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću kako bi čula šta učesnici misle o Mileni Kačavendi i Mikiju Dudiću, koje je ovonedeljni vođa Sale Luks imenovao za potrčke.

Na samom početku večeri voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušju kako bi dao svoj sud, a on je poseban akcenat stavio na to šta zamera Mileni.

- Krenuću od Mikija, ja sam sa njim jedan od najboljih, mislim od novih učesnka. Pronašli smo se u mnogim temamam i nekim koje nisu za pohvalu, ali našli smo zajednički jezik i od prvog dana smo krenuli da se družimo. Ljudoi su za njega pričali da je sek*ualni manijak, ja smatram da je ženskaroš, ali je dobar čovek. On ima svoje mišljenje, ali ga ne iskazuje, on za sebe kaže da nije za rijalitij, on sve radi spontano, ne radi ništa na silu, imao si greške, ali sve se da ispraviti u životu - rekao je Janjuš pa se osvrnuo na Milenu:

- Što se tiče moja drugarice, ona sa ovim rogovorima glčumi neku bogougodnu damu. Moram da kažem da si bila jako pažljiva prema meni, brinula si o meni, radila si dobre stvari za mene, osećam da me voliš, ali tvoj karakter je jako loš, ne mogu da provalim da li neke stvari radiš namerno, nerealno mi je da si takva, ti okreneš priču na svoju vodenicu, ne znam ni sam kako, ne mogu da te provalim. Meni ne ide u glavu odakle ti ovde uopšte, ne znam koga si ti branila, šta si radila, to je boleština. Iskreno ja ne znam ko je MIlena, ne mogu da provalim to. Meni ona nekada deluje da je najbolja žena na svetu, pomislim da bih voleo da je imam za ceo život, a kada se raspravljamo mislim da treba da bude što dalje od mene. Zmeram joj što je prošla mnogo više od svih, a nekada se ponaša najgore od svih, od svih devojaka ovde, na žurkama, i proslavama, moram da kažem da ne smatram da si alkoholičarka, ali ne smeš da piješ, nije to za tebe. Moram da kažem da je bilo svega u našem odnosu - rekao je Janjuš.

Naredni koji je dobio svoju reč za nominaciju bio je Anđelo Ranković, koji je odmah iskoristio priliku da vrati Mileni sve milo za drago.

- Što se tiče Milene, ne znam, kada pogledam, vidim da je treću sezonu ovde i da stavlja ove zmije po glavi i po rukama, evo majke mi...Ozbiljan prevarant, folirant, spremna si da prodaš i izdaš svakoga, nesvesno neke ljude da, neke svesno, smatram da si cinkaroš i drukara. Krivo mi je kada stvorim neki utisak, pa onda sve to promenim i dopustim ljudima da mi se približe. Ti si ozbiljan fanatik, živela si život na tuđim leđima, žena si koja je željna javnog eksponiranja, žudela si da budeš poznata, da o tebi pričaju i pišu mediji. Preko svoje kume si to dobila, s kojom si se družila preko 25 godina, pa se nalazite sada na sudu. Dovoljno mi je to govorilo o tebi kao o osobi, zaj*bao sam se što sam dozvolio da se ti izviniš meni. Ti si pričala o meni sve najlepše i najbolje na podeli budžeta, tada, iz te situacije, čoveku treba da bude jasno ko si ti i šta si. I da ne pričam o tvom životu, ti si za pet meseci imala najboljeg prijatelja Bebicu, Teodoru, Terzu, Janjuša, Sofiju, mene i Vanju, to su ti kao najbliži. Ti Milena Kačavenda nemaš stav, ti si drčna, arogantna i bezobrazna...Ti da imaš stav, ne bi pričala sa ljudima koji su tražili tvoju adresu da ti zapale kuću. Izdala si i prodala si Vanju, pričala si da si joj pozajmila pare, mene si kao nešto nameštala, pričaš o sinovima koji gledaju tuđe poruke, govorila si da imaš kombinacije sa Bebicom, nju si nazivala ku*vetinom i dr*ljom, a znala si čak za te stvari i veselila si se. Terzi si počela da pričaš o ljudima spolja, ti koja si žena kao s kodeksima. Rekla si da je Sofija spremna da gazi preko mrtvih, pa si rekla da nije ušla u vezu s Terzom jer je on Kristijano Ronaldo, nego jer je bio dobra tema. Nikada nikome nisi rekla "izvini", osim meni. Osim što si izdala prijatelje, ti u raspravi i u svađi s drugim spremna si da uvučeš ljude. Pokušala si da slažeš da je meni Marko rekao nešto za Vanju, to je takva laž, jer Marko i ja nikada nismo pričali ništa o parama i ostalo. Ti si ozbiljan lažov, mene gledaš u oči i lažeš za neke stvari. Ne mislim ništa lepo o tebi - rekao je Anđelo.

Aneli Ahmić takođe nije štedela Milenu Kačavendu nijednog trenutka, već je u svom stilu ubacila u petu i krenula sa uvredama zbog čega se posvađala sa Asminom Durdžićem.

- Ovako izgleda žena kada ukrade konju glavu, vidite ovu frizuru, ove rogove, rep, zmija na ruci, lažna Bijonse, meni je ovo takav kič, strašno, ne znam da li je Dača njen sitlista, ali je ovo strašno. Moram da kažem da mislim da je njene sinove blam, ne znam ko je došao Mateja ili Lazar, dečko došao da pokaže da je normalan. Ona je alkoholičakra, skriveno je pila pivo iz šejkera, ona je ovisnica od alkohola. Žena od 51 godinu se blamira ovde, već tri godine, ti MIlena imaš šifru, imaš tikove, ti si za hospitalizaciju, za ustanovu. Postala si zrikava, ali alkohol je loše uticao na tebe, smećarko, loš si čovek, uvredila si moju ćerkicu, rekla si da je k i da je treba j. To samo ti možeš da izgovaraš, jer si baba koja je bolesna, slala si mi ćevape i govorila da sam ja monsturm, a šta si ti to svi znaju. Ne znam šta si jarac ili konj sa tim rogovima, i nadam se da ćeš se je*ati sa Janjušem, pošto to želiš, ali on ne želi. - rekla je Aneli.

- Ti pričaš nekome, ti pijana upala u kantu za smeće - rekao je Asmin.

- Ona je alkoholičarka i ostaće takva ovde. Uživam u raskirnkavanju, nju je povredilo toliko što je Anđelo rekao da nikada ne bi bio sa njom jer je ona godina njegove majke, ali dobro opalio bi je, ali ljudi šta je ona radila kada je verenik lažirao smrt da je ne čuje - govorila je Aneli.

- Aneli tvoja slika bruji internetom, a Milenina ne, ti si odgovarala je*ačke poruke, ona nije - rekao je Asmin.

Nakon brojnih uvreda Maja Marinković i Asmin Durdžić su odlučili da Kačavendi ipak daju vetar u leđa, te su obrnuli ploču i krenuli da je hvale.

- Ja bih da krenem od Mikija, od manijaka (smeh). Mi imamo dobar odnos, ja tebe poštujem, poštuješ ti mene. Kada sam rekao da između tebe i Aneli nešto gori, to sam bio u pravu, tebi je pala u očima kada je nešto rekla za naše dete. Jedino što mi se ne sviđa, to je da se približavaš Maji, držim te na snajperu! Nikada nisam čuo da si nekome psovao porodicu i vređao, to poštujem, pogotovo što imaš kratak fitilj - rekao je Asmin, te je nastavio:

- Ova baba mi je mnogo intresantnija. E, moja baba, zmija. Ja ću sada da ti kažem sve iskreno, što se tiče tebe, Terze i Sofije, tu si ti kriva sto odsto, kada kaže muškarac u crvenom da neće pričati s tobom, tu je kraj. Treba da bude sramota ljude koji komentarišu izgled tvoj, a ti si od njih starija po 15 ili 20 godina...Što se tiče tebe i Mikija, vaš odnos je čist inat Janjušu, to treba da priznaš. Ti si žena od 50 godina, imaš prava da se zaljubiš, šta sada, treba da je osudimo?! Pa imaš i ti prava da živiš. Čak smo se ti i ja smejali, kao žena koja je živela sa Srđanom Kačavendom i ja mangup sa ulice, uzimamo savet od malog Dače. Pojeo te je rijaliti, pričaš u pušionici neke stvari o ljudima za stolom, dobiješ jedno pitanje, pričaš 45 minuta, smaraš ženo! Mislim da ti je žao zbog Terze, da voliš Sofiju, ali je najbitnije da popričaš sa Sofijom, a mislim da zaslužuju izvinjenje s tvoje strane. Šaljem Mikija, ostavljam Kačavendu - rekao je Asmin.

- Meni je Miki top. Jako zanimljiv, nenametljiv, ali kada ustane i kada je u temi, stvarno zna da bude jako zanimljiv. Ja ne volim ljude koji se nameću na silu, Miki to ne poseduje u sebi. Ne provodimo mnogo vremena zajedno, ja njegovu porodicu obožavam! Iskreno, koliko je želeo da ide kući, mislim da je sada pravi izbor da pokaže sebe u pravom svetlu. Milena je meni stvarno posebno draga ovde u kući, ona je neko ko mene nikada nije uvredila, uvek je bila tu da mi daje dobre savete. I kada sam bila loša i kada sam bila dobra, nikada nije imala potrebu da me ovde komentariše loše. Ona je meni majčinski skrenula pažnju sa strane i ne mogu da zaboravim njenu podelu budžeta s početka, niko mi nije lepše reči izgovorio nego ona...Meni je Milena posebno draga, mi smo na prvu kliknule, moram da je pohvalim za izgled, to je veliko poštovanje scene ove ovde, uvek je sređena. Mnoge klinke treba da se ugledaju na Milenu koja je uvek doterana i lepo obučena, to je za svaku pohvalu. Neke situacije joj nisu trebale, ali mislim da sve to vremenom može da se ispravi razgovorom. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Maja.

Sofija Janićijević se osvrnula na propalo prijateljstvo sa Milenom Kačavendom. Ona je sa suzama u očima govorila o raspadu, te je priznala da će zauvek čuvati njene tajne.

- Milena i Dača su meni bili sve, ali više nisu. Ja ne milsim da imaš šifru, mislim da osoba koja čuva tajne, i iskreno meni je jako krivo što nismo prijateljice više, davala si mi savete ali eto sada sam i ja umešana, iako smatrama da ne treba da se mešam u sukob tebe i Terze, upoređuješ odnos, govoriš da nije isti moj i Dačin i moj i tvoj odnos , nije itis, ne treba da se ljutiš što se ja ne mešam, jako mi je teško, a pričali smo da ćeš mi ti biti kuma jer nikome nisi, iskreno posle ovih pet dana sam čiula sve i svašta šta pričaju o tebi tvoji bliski ljudi, sada sam slišala sve i ja te neću komentarisati uopšte i pokazati da sam prijatelj. Moram da kažem da smo mi u osmici gradili naše priajteljstvo, ne znam ko koristi moj instagram sada, MIlenu sam uvek izdvajala od svih i jako mi je teško- rekla je Sofija pa se osvrnula na Mikija:

- Miki ja sa tobom nisam komunicirala ovde, ali sam skontala da si kafanski čovek, manijak, mislim da si jako interesantan, moram da kažem da me je tvoja majka podržala prošle godine, ali ja ću sačuvati Milenu - rekla je Sofija.

Nenad Macanović Bebica nije mogao da odoli pa je žestoko udario na Milenu, dok je Danilo Virijević svim srcem branio od napada neprijatelja.

- Što se tiče Milene, žena, majka, kraljica! Najveća gospođa u kući, žena koja nije legla ni sa jednim muškarcem, povezivana jeste, što da ne bude?! Mislim da si ljudima napolju koji su ti prijatelji, prijatelj. Večeras su o tebi pričale ku*ve, niskomoralne devojke, dr*lje, ne mislim na Sofiju naravno, da se odmah ogradim. Mislim na osobe koje su je blatile. Ti si pokazala ovde da i sa nekom pričom sa Janjušem si prva tema, dok neke grebu da budu tema, gase im se tema jer su morbidne. Pre svega si Marku Đedoviću prijatelj, a kako on kaže, što te više vređaju, više para ima. Samim tim što je njen sin ovde došao, on je pokazatelj kakva je ona majka. Ovi ljudi što te pljuju, mislim, zamisli da te ovaj šljam pljuje?! Što se tiče Mikija, imali smo žestok sukob na početku, ja Mikija gotivim. Ne sviđa mi se što je krenuo da igra rijaliti, čujem da priča Boginji da mu se sviđa, pa dobacuje Aneli, pa onda posle sa Kačavendom...Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekao je Dača.

- Što se tiče Mikija, na samom početku smo imali svađu i raspravu, mislim da je tada Miki pokazao dozu agresije i netrpeljivosti i da ima kratak fitilj. Mislim da se to dosta promenilo za ova četiri meseca. Mislim da najveću netrpeljivost ima prema Ivanu Marinkoviću, vidim njegovu reakciju, izađe mu ona čuvena vena "ludara"...Što se tiče Kačavende, moje bivše prijateljice. Neko ko je jako zanimljiv za ovaj projekat, ima jako zamiljivu putanju učestvovanja. Dve sezone je predstavila sebe kao ženu sa karakterom i kodeksima, poštovanje prijatelja od spolja, ja sam je nazvao prošle sezone "gospođa baba" i to je tako ostalo. Ove sezone, za samo mesec dana, sve je ubrzala i promenila nadimke od "po*no baka", pokazala je to kada je izdala ono sve što je bilo sa Anđelom. To je oličenje jedne "po*no bake", to je samo jedan deo od mesec dana. Idemo na sledeći deo, to je taj čuveni alkohol i njena pijanstva, što je ona poricala. Ja moram da kažem, malo pre sam nešto razmišljao, upoznali smo Tanju njenu drugaricu, taj spoj mi nije jasan, verujem da ju je blam ovoga svega. I Marko je rekao da joj ne dajemo da pije, zbog njenog ponašanja. Teturala se ovde i padala kao najgora pijanica, zanosila se i treći utorak je pokazala da je popr*ljive prirode. Objasnila je da je jedna "utorak baka", a ponižavala je ovde ove devojke. Ona je rekla ovde da su se Luke prijatelji i kumovi i odrekli jer je dobar sa Ivanom Marinkovićem, a ona je još malo "bff" sa Ivanom Marinkovićem. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekao je Bebica.

Uroš Stanić brutalno je nagazio Milenu zbog njenog ponašanja utorkom i alkoholisanjem, dok je Filip Đukić nahvalio i podgejao sumnje da nije imun na nju.

- Kačavenda žena koja se oblači ovako, a ima preko pedeset godina, ne pristaje joj to, ona je alkoholičarka, da ne pominjem to što se upišila u gaće. Ona je svima moralisala, a sada se ovako ponaša. Pored toga moram da kažem da je Janjuš nju koristio, ona je sve radila za njega, a on ništa. Pored toga, ne mogu da verujem da je ona pokazivala sinovima poruke od Anđela, molim te da mi pošalješ Anđelov ponos - rekao je Uroš.

- Poslaće ti tvoja Comara - rekla je Milena.

- Bolje ti, mi smo videli da je prijateljstvo Sofije i Kačavende lažno, sada je sve jasno. - govorio je Uroš pa se osvrnuo na Mikija:

- Što se tiče Mikija, ovo prose*avanje mi je ušas, svi ga hvale,a on je bezličan, nemam komentar bukvalno, on je ovde na kontu Zlate i Hasana, vidi se da ne može da gleda Enu očima, on je bre dupljak i ljigav, loš je čovek, on je pljuvao Kačavendu, a pravi priču sa njom. On je deklarisani kockar, vidimo kako glumata,ali šaljem Kačavndu - dodao je Uroš.

- Nefertiti, Kačavenda, ja ću biti drugačiji, moram da kažem, nisam za to da je ona baba, ona izgleda bolje od 80% riba, ona može da se prošeta crvenim tepihom kako izgleda, ovde ne valja da se sređuješ, ne valja da se ne sređuješ, samo nemoj dase bazireš na neke stvari ti si dobar čovek. Miki mora da se aktivira, ja sam te zgovrtivi i zavoleo, ali nominujem Kačavendu - rekao je Filip

Milenina bivša prijateljica, Vanja Živić konačno je razvezala jezik i progovorila o velikoj izdaji koju je doživela od Milene.

- Miki, tebi sam rekla šta mislim kada sam bila vođa. Imam lepo mišljenje o tebi, volim da popričam sa tobom. Ovde se, nekako, kontrolišeš...Što se tiče Milene, šta reći?! Imali smo svađu, imali smo situaciju u diskoteci gde sam ja ispala kriva, mislim da nisam. Tada si rekla da si očekivala tu reakciju od mene, gde ja mislim da sam dobila kontra reakciju, iako je nisam očekivala, kada si me gađala palačinkom! Dolazimo sada na to da ja, koja od tebe nisam očekivala, dobila sam najveću moguću izdaju i prodaju, ni u najluđim snovima nisam mogla da sanjam da ću to da doživim od tebe. Iznela si te neke stvari iz spoljnog sveta, ja nisam neko ko je tebi ikada želeo zlo, niti bih rekla. Ovo su strašne stvari, meni je ovo treći put. Najviše što mi smeta, u ovih poslednjih par dana, je to što mi nismo bez komunikacije, imamo tu neku komunikaciju, mada ti nisi mala, a ni ja ne mogu da sakrijem. Mislim da nikada u tebe neću moći da imam poverenja, kažem, smatrala sam te prijateljem, više tako nije. Smeta mi što ti konstantno potenciraš kako si ti izdana od svih ovih ljudi, u razgovoru sa mnom, a nijednom se nisi udostojila da mi se obratiš za idaju tvoju prema meni...Taj novac ja tražila nisam, sama si se ponudila, uvek sam ja ta koja se nudi da pomogne, pa i toj osobi koja se ponudila da vrati moj drug, pošto inače ima jako lepo mišljenje o tebi. Žana ima najgore moguće mišljenje o Mileni. Ona odlično zna da ja znam mnogo stvari, nisam neko ko je drukara, da li je pomešala ulje i vodu, ne znam...Dug će, naravno, biti vraćen, nikada nikome nisam ostala dužna, niti sam se zadužila. Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Vanja Živić.

Jovana Mitić zauzela je stranu Milene Kačavende, te se u svom stilu obrušila na Mikija.

- Miki Dudić je neko koga nisam uvredila nijednom, odgovorno tvrdim. Ravna si mi linija, a evo i zašto. Teodora, Bebica, Matora, Ivan i Uroš su mi ukrali izlaganje. Sinoć te je ukopala Aneli Ahmić, ćutiš, kada bih ti ja to rekla, ne bi mogla da dođem do reči. Da te podsetim Miki, da pored toga što si govorio da treba silovati, pričao si o tri paštete. Pođimo od toga da ja lažem, ja sam neko ko te je držao, iskoristiću priliku da se izvinim Zorici Marković, a podržavao si to što se neko podrugljivao tvojoj snajki. Da podsetim gledaoce na ono što je meni Milan govorio, ja sam ga ispitivala, dečko je rekao: "Ja to ne mislim, to dolaze i govore mi", citiram ga. Ti si najalaviji čovek, treseš se kao pihtija kada nemaš da jedeš - rekla je Jovana.

- Te škole koje si završila, pop*šam ti se na njih, ti ne znaš ništa o životu - rekao je Miki.

- Ja se tebi po klavijaturama neću pop*šavati! Mića je rekao Mikiju da vodi računa šta priča, jer je on sa popom pričao kako bi me kao kerušu razvukao u se*su...Što se tiče Milene Kačavende, ja sam je navodila na mnogim anketama, prema meni si bila mnogo gruba i osora, sve to što si vređala i opisivala me, ja ti to ni ne zameram, jer danas mogu da svedočim tome da ovde nema "dobro jutro", nego: "rugobo, nakazo...". Šaljem Kačavendu, ostavljam ovog moralnog patuljka, Mikija - rekla je Jovana.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je Milena Kačavenda nominovana od strane učesnika za izbacivanje. Nakon Milene i Mikija, voditeljka je saopštila da su od strane Odabranih nominovani Aneli Ahmić i Uroš Stanić. Od strane publike ugrožen je Ilija Pečenica.

