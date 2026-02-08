Svi stavljaju krstače i lančiće, a niko ne poštuje to što predstavljaju: Uroš Rajačić žestoko osudio Miličnino izbacivanje Terze sa krštenja, a evo u kakvom je sad odnosu sa njom! (VIDEO)

Jovan Ilić - Joca novinar, u sklopu rubrike "Rijaliti rešetanje" obavio je razgovor sa Urošem Rajačićem, bivšim dečkom Milice Veličković. On je na samom početku razgovora otkrio zašto se povukao iz medija.

- Povukao sam se malo iz svih priča. Ne volim da budem deo rijalitija kad nisam tamo. Trudim se da radim na sebi i da se spremam za neke stvari koje tek dolaze. Nikoga nisam blokirao, devojčice to rade. Ja živim neki drugačiji život napolju i ne volim ni da pričam o tome. Postoje periodi kad ne volim da me ljudi uznemiravaju i da se bavim sobom.

Otkrio je u kakvim je odnosima danas sa Milicom.

- Mi smo bili okej do skoro. Malo - malo se blokiramo. Uhvati me dan kad sam nervirazn i onda je iznapušavam. Sad sam je poslednji put napušio zbog ovoga što je bilo u crkvi. Mi smo bili okej. Ono letos smo bili katastrofa, pa okej i onda smo sad blokirani. Između nas nema ništa više niti će biti. Čujemo se, okej smo. Ja stojim iza toga što sam rekao da devojka nije dobro. Nekad želim da budem okej sa njom, a nekad me iznervira. Ribe kao ribe. Ne možemo bez njih, a ne možemo ni sa njima. Nije to nikakav odnos koji bi trebao da se komentariše. Kad smo posle svega onoga okej, sama ta stvar govori nešto, ali ja sam tip da kad me razočaraš nikad se ne vraćam u odnose. Sve što se završilo nema potrebe da se vraća.

Iskoristio je priliku da prokomentariše situaciju kada je Milica izbacila oca svog deteta, Borislava Terzića Terzu iz crkve sa krštenja njihove ćerke Barbare.

- Tu više niko ne priča istinu, svi nešto lažunjaju. Blam je sve to generalno. Svi stavljaju krstače i lančiće a niko ne poštuje to što predstavljaju. Mrzim ljude koji se mešaju u nešto zarad tema. Ja smatram da ona greši u mnogo situacija. Ona iz svoje lične netrpeljivosti i ljubomore prenosi na odnos roditeljstva. Ne mislim da oseća nešto prema Terzi, ali ona je posesivan tip devojke, misli ako je nešto nekad bilo njeno da će zauvek biti njeno. Ona do kraja života gleda da ćeš do kraja života nekako biti njen.

