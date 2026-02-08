AKTUELNO

Domaći

SEČE REČIMA KAO MAČEM! Uroš Rajačić stao na stranu Anđela, pa žestoko oblatio Kačavendu, ubeđen da je PATOLOŠKA LAŽOVČINA: Ona je duboko nesrećna i zla žena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Jovan Ilić - Joca novinar, u sklopu rubrike "Rijaliti rešetanje" obavio je razgovor sa Urošem Rajačićem koji je ovom prilikom prokomentarisao goruću aferu koja je isplivala na površinu između Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavenda je najveći blam koji sam ja video. Ona prvo sve laže, slušam patološkog lažova! Ja sam skoro sa Anom lajvovao kad je ona pričala sa nejnim mužem i on govori da nema ništa sa tom ženom više. Žena priča kako je pokazivala poruke svojoj deci kako bi bilo da ima neki alibi. Ona pada na sve. Svako vidi da je duboko nesrećna. Prošle godine smo imali ono što smo imali, nakon toga sam se smuvao sa drugom i trećom devojkom, a ona je počela da nas gleda preko stola kao da će da nam izvadi oči. Kad sam bio sa drugom devojkom ona šutne sto na mene. Na osnovu svog primera ja mislim da ona laže za sve ostalo. Ona se večito pere od nečega što jeste. Ja nikad sebi ne bih dozvolio, ima godina kao moja majka. Anđela opravdavam kao pijana priča. Ona ne izgleda loše, ali je duboko zla i nesrećna žena. Ona sve što priča laže!

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

JEZIKOM SEČE KAO MAČEM: Uroš Stanić osuo drvlje i kamenje po Mileni Kačavendi, pa raspalio rafal po Asminu: MENJA MIŠLJENJE KAO ČARAPE! (VIDEO)

Domaći

DA MI JE ANĐELA ĆERKA, JA... Gordana Džehverović otkrila šta misli o odnosu Anđele, Pavla i Gastoza! Jezikom seče kao mačem! (VIDEO)

Domaći

SEČE JEZIKOM KAO MAČEM: Mustafa se HITNO oglasio nakon što je Asmin rekao Maji da želi decu sa njom, potkačio Marinkovićevu kao nikada do sada! (VIDEO

Zadruga

'ONA JE OBIČAN DUPLJAK!' Anđela iskazala GAĐENJE prema Žaninom liku i delu, pa Uroš Rajačić detaljno izanalizirao njeno ponašanje! (VIDEO)

Zadruga

JEZIKOM SEČE KAO MAČEM: Mimas istakla da Aneli gura Luku u ŽIVO BLATO, izlaganjem dovela Ahmićevu do tačke pucanja! (VIDEO)

Zadruga

Napila bi se i isto uradila... Luka smatra da je Aneli NOTORNA LAŽOVČINA, ona otkrila ko je veći džentlmen - Vujović ili Asmin?! (VIDEO)