SEČE REČIMA KAO MAČEM! Uroš Rajačić stao na stranu Anđela, pa žestoko oblatio Kačavendu, ubeđen da je PATOLOŠKA LAŽOVČINA: Ona je duboko nesrećna i zla žena! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jovan Ilić - Joca novinar, u sklopu rubrike "Rijaliti rešetanje" obavio je razgovor sa Urošem Rajačićem koji je ovom prilikom prokomentarisao goruću aferu koja je isplivala na površinu između Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

- Kačavenda je najveći blam koji sam ja video. Ona prvo sve laže, slušam patološkog lažova! Ja sam skoro sa Anom lajvovao kad je ona pričala sa nejnim mužem i on govori da nema ništa sa tom ženom više. Žena priča kako je pokazivala poruke svojoj deci kako bi bilo da ima neki alibi. Ona pada na sve. Svako vidi da je duboko nesrećna. Prošle godine smo imali ono što smo imali, nakon toga sam se smuvao sa drugom i trećom devojkom, a ona je počela da nas gleda preko stola kao da će da nam izvadi oči. Kad sam bio sa drugom devojkom ona šutne sto na mene. Na osnovu svog primera ja mislim da ona laže za sve ostalo. Ona se večito pere od nečega što jeste. Ja nikad sebi ne bih dozvolio, ima godina kao moja majka. Anđela opravdavam kao pijana priča. Ona ne izgleda loše, ali je duboko zla i nesrećna žena. Ona sve što priča laže!

Autor: A.Anđić