Prave dete za sledeću godinu! Bivši učesnik Elite zgranut ponašanjem Luke i Anite, otkrio da su svi prijatelji razočarani u njega, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Nije štedeo!

Jovan Ilić - Joca novinar, u sklopu rubrike "Rijaliti rešetanje" obavio je razgovor sa Urošem Rajačićem koji se odmah osvrnuo da prokomentariše odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Oni su blam, pa su blam kao ljudi. Ja sam sa Asminom okej od letos. Imao sam neko okej mišljenje. Mislio sam da će to drugačije da odradi. Oni su isti tip ljudi. Ja Aneli ne gotivim i nemam lepo mišljenje, ali i on je isti tip kao ona. Nema tu priče o detetu i da detetu bude bolje. Na kraju kada se spustila lopta između njih, Asmin ide sa žurke i kao sad će on njoj.

Žestoko je prokomentarisao vezu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Najgore mi je kad sam sa nekim u dobrim odnosima i kad vidim... Luka je pokazao da je ljigav čovek. Te priče fanovi, spremanje poklona, u životu nisam to video. Ja nisam znao da se pravi organizacija sa fanovima. Kakvo dete? Eto ti priča za sladeću godinu. Pravi se dete za sledeću godinu. Vidi se da tu ništa nije iskreno. Svi što ste glasali, gde ste armijo? Ova bila žensko, muško, pravi put... Kakva pobednica, blam života!? Vidim da su se njegovi prijatelji razočarali u njega. Neke stvari su ispale čiste laži.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić