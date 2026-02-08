Ona je druga Ana Nikolić: Indi podržala Anelin ulazak u pevačke vode, pa otkrila koji bivši bi pukao od ljubomore zbog njenog uspeha! (VIDEO)

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Indi Aradinović. Ona je dala sud o Aneli Ahmić i njenoj želi da se jednog dana upusti u pevačke vode.

- Aneli je po mom mišljenju druga Anan Nikolić, ona ima neku Kolumbiju u sebi. Kad bi imala prave ljude oko sebe, to bi bila njena podeba. Ja bih volela da tu energiju preusmeri u to. Treba da ima prave ljude, a ne da dagubi. Imam strah da ne ode strmputicom - govorila je Indi.

- Kakve su šanse da se Aneli pomiri sa Asminom? - upitao je Panda.

- Bila bi kardinaralna greška da se sa bilo kim od njih trojice pomiri. Janjuš bi bio najsujetniji da ona uspe. Ja gotivim Janjuša, nemam loše mišljenje o njemu, ali mislim da je nju najviše voleo i da mu je ona životni poraz. Ona mu je izmakla bez te divljine u sebi. Ja ne znam zašto Filip i ona nisu uspeli? Ustvari ja ne mislim na Filipa, nego na Luku... Zamenila sam ih. Ne znam zašto su pukli, ali mislim da je Asmin njeno gorivo za njeno ludilo, ali on se njoj gadio i poverio je. Nije isključeno da će njih dvoje da se pomire, ali ne znam na šta bi to ličilo - dodala je Indi.

