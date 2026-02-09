ONA JE DIVLJA, SLOMILO SE IZMEĐU NAS... Kristijan Golubović proslavio sinu rođendan, pa otvorio dušu o odnosu s Kristinom

Kristijan Golubović proslavio je juče drugi rođendan sina, pa se osvrnuo na naslednika, ali i na svoj odnos sa Kristinom Spalević.

Oni su imali turbulencije, ali, kako Kristijan ističe, nastavili su dalje.

- Dve godine naših živaca, našeg truda. Moram da kažem da su mi pre neke stvari smetale, a sada su mi neke stvari normalne, to su mala deca, iskreno. Shvatio sam da najmanje biće na svetu vas nauči nešto novo, dete volite najviše na svetu - rekao je Kristijan prvo o sinu.

- Kristina i ja smo kosmički vezani, ona je mlađa, ja sam stariji, ona je divlja, a mi smo imali razirice, slomila se vaza, ali smo napravili novu i sada smo još jači i boljih. Imamo mi mnogo planova za dalje, a sada iskreno pre neki dan mi je rekla da radi ili da je na terenu, pa ja moram na pijacu - istakao je on o Kristini Spalević.

- MI spremamo neko iznenađenje, biće veoma zanimljivo, videćete, sve nešto kao rijaliti gde ćete nas pratiti iz minuta u minut - rekao je Kristijan na kraju za "Premijeru, vikend specijal".

Autor: M.K.