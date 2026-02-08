Ponovo se odala sama! Anita urnisala Anđela, demantovala prepiske sa Volkovim i spetljala se oko navodne afere sa Reljom: Nisam ni sa njim htela da potegnem temu! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos i svađe Luke Vujovića i Anite Stanojlović, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Anitom o celokupnoj situaciji.

- Koliki su izgledi da ćemo dobiti bebu - pitao je Darko.

- Mi se više zezamo, nego što to stvarno mislimo. Ne radimo na detetu, kao da ciljamo, ali je uvek velika šansa za te stvari...Jesam, mirnija sam, baš sam ustala i razmišljam: "nemamo svađe već pet dana", mislim da jeste rekord, nije se desila nijedna spletka, njega nisam videla da nešto radi. Sada nema ni Maje ni Aneli, nikakva dešavanja, ja ću gledati da moja reakcija bude mirnija da ne bi imali probleme - rekla je Anita.

- Zbog čega su ljudi u kući u toj meri protiv vas - pitao je Darko.

- Ne znam, ja ne znam. Smatram da sam ove sezone kada sam ušla, navukla taj gnev i bes. Nije se desilo da pobednica bude tu, ne znaju da li je aktivna podrška i da li sam im konkurencija. Ja sam gledala spolja da Luku nisu voleli, ovde se svađao sa svima i onda kada smo se spojili, to su dve karike, pa gledaju kako će da dobace i da nas ponize - rekla je Anita.

- Da li su vas hejteri, ne održali u vezi, ali ojjačali - pitao je Darko.

- Mene možda i da, kada me napadaju ja imam više volje da mu verujem i da se borim. Mislim da na mene to utiče, da ja njima u inat dokažem neke stvari...Stvarno menja ponašanje, imali smo otvoren razgovor da nije bilo smeha, da nije bilo da se on nadvikuje sa mnom, nego je bilo mirno i ozbiljno

- Minu Vrbaški si svrstala u top tri osobe koje se trude da pokvare tvoju i Lukinu vezu. Da li si mogla da očekuješ da će neko ko ti je bio najbliži postati jedan od najvećih neprijatelja - pitao je Darko.

- Onog trenutka kada sam rekla ono za nju, imala sam u glavi da će mi postati najveći neprijatelj. Smatram da je Mina zla i pokvarena osoba. Može sada ona da izmišlja gluposti o meni, ona meni ne može da nanese neko zlo...Videla sam klipovi kada su bili da su počele neke svađe oko Asmina, oni su posumnjali oko Asmina, pa sam rekla za Terzu. Viktor nije prošao ništa u životu, a svi znamo šta je Mina prošla, ona je namazana i obrlatiće ga u roku od pet minuta - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš to što te je Anđelo danas komentarisao sa Teodorom i Bebicom, pa su počeli ponovo da pričaju o Relji Popoviću i toj navodnoj aferi - pitao je Darko.

- Ne znam koja je potreba da Anđelo priča o meni. On kada priča o meni, on ima toliku žar, on pamti sve detalje. Vodi računa šta ja radim, ne verujem da mu je stalo do mene, ali ima takav žar kada priča o meni, ostrašćen je...Ja sam imala taj gnev kada sam iznosila napolju, sada ne, a u njemu sada radi sve, jer sam ja sada u vezi. Njegov ego, ja kada kažem da je meni sve najbolje sa Lukom i da mi nikada bolji dečko nije bio, na anketi sam malo pecnula, rekla sam da ne bih dozvolila da budem sa dosadnim dečkom. Radi mu ego kada kažem te neke stvari o Luki, jer on želi da u svemu bude najbolji. On je meni i priznao da se kompleksira na neke stvari, čak ga je i Matora kompleksirala u sedmici - rekla je Anita.

- Razgovarala si sa Lukom o još nekoj poznatoj ličnosti, a svi znamo da je u pitanju Vladimir Volkov. Kako je to izgledalo - pitao je Darko.

- Nije u pitanju on, u pitanju je druga osoba! Nismo imali nameru da uvučemo neku osobu, nisam ni sa Reljom htela da potegnem temu, ali sam mu ovo rekla čisto da zna - rekla je Anita.

- Znaš i sama da su svi pogledi uprti u tebe kada vodiš dete u čuvaonicu - pitao je Darko.

- (smeh). Da, sve ono na 10 sekundi, ali su me naučili ovi ljudi, sada sve slikam - rekla je Anita.

- Si slikala sa Reljom - pitao je Darko.

- Ne, nemam šta tu da slikam! Moram da se dopisujem valjda da bi došla do studija, ima dosta njih koje sam slikala, ali polako - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić