Postavio sam ga na mesto: Luka priznao da više neće da trpi Janjuševa poniženja, pa otkrio zbog čega Aneli spušta loptu s njim! (VIDEO)

Neočekivano!

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Kakav je odnos tebe i Anite? - upitao je Darko.

- Promenljivo, mi u minuti eksplodiramo i bude jurnjava po kući. Bilo je šest dana bez svađe, ovo nam je rekord. Po onome šta osećam u sebi osećam da je to to, kad god joj naiđe crno onda mislim da će biti vedrije. Nemam neke naznake da može da dođe do velikog razočarenja. Ovde osećam lojalnost jer je Aneli išla i pričala Đedoviću šta sam joj pričao u poverenju - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš Janjuša? - upitao je Darko.

- Ne mogu Aniti da objasnim da drugačije gledam na sve to. Ukoliko neko sedi s nama i smeje se, a onda ustane i ismejava se onda govori sam o sebi, zašto bi mene to povredilo? Kada pretera, onda ću ja da zauzmem svoj stav. Pružio je ruku i rekao da se više neće smejati i sprdati, ali sam ga posle toga postavio na mesto. Neću da ćutim ljudima koji utiču na Anitu. Nemam ništa protiv njega, ali mislim da bi vrlo rado voleo da je na mom mestu - rekao je Luka.

- Aneli u poslednje vreme spušta loptu s tobom - dodao je Darko.

- Iz poštovanja prema Aniti neću mnogo da pričam, ali vidim da spušta loptu i ne znam koji je razlog. Demantuje ljude kad kažu da me nije volela, a nema šta u meni da probudi u meni sem da me izdala i prodala. Ona je govorila da je Asmin dobar čovek, a sad ustane i kaže da je monstrum. Ima tu neku potrebu, da li je shvatila neke stvari ne znam, ali čula sam da je Jovanu ispitivala za mene i moj profil. Ona će ubrzo da se kaje zbog nekih stvari - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić