Ima žena koliko hoćeš, nađi sebi: Alibaba skupio hrabrosti i priznao Maji da će je smuvati kad tad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Nećete verovati kako je ona reagovala!

Maja Marinković radila je sebi pedikir kada joj je Asmin Durdžić priznao da će kad tad biti njegova i da će je smuvati, zbog čega je Maja narasla kao kvasac.

- Zamisli šta bolesnik kaže, da ga nijedna nije odbila ranije - rekla je Maja.

- Kunem ti se bićeš sa mnom, zapamti to. Kunem ti se i u brata i u porodicu - rekao je Alibaba.

- Ti si već odbijen - rekla je Maja.

- Uživaj i pravi sebi nokte, ćuti - rekao je Alibaba.

- Nebitan si mi, ukapiram da me ne interesuješ za tri života - rekla je Maja.

- Ukapirao sam - rekao je Alibaba.

- Nađi neku drugu, ima žena koliko hoćeš - rekla je Maja.

- Ja da mogu da nađem, zaboravio bih tebe - rekao je Alibaba.

- Jedna je Maja Marinković - dodala je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

