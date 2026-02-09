Ima žena koliko hoćeš, nađi sebi: Alibaba skupio hrabrosti i priznao Maji da će je smuvati kad tad! (VIDEO)

Nećete verovati kako je ona reagovala!

Maja Marinković radila je sebi pedikir kada joj je Asmin Durdžić priznao da će kad tad biti njegova i da će je smuvati, zbog čega je Maja narasla kao kvasac.

- Zamisli šta bolesnik kaže, da ga nijedna nije odbila ranije - rekla je Maja.

- Kunem ti se bićeš sa mnom, zapamti to. Kunem ti se i u brata i u porodicu - rekao je Alibaba.

- Ti si već odbijen - rekla je Maja.

- Uživaj i pravi sebi nokte, ćuti - rekao je Alibaba.

- Nebitan si mi, ukapiram da me ne interesuješ za tri života - rekla je Maja.

- Ukapirao sam - rekao je Alibaba.

- Nađi neku drugu, ima žena koliko hoćeš - rekla je Maja.

- Ja da mogu da nađem, zaboravio bih tebe - rekao je Alibaba.

- Jedna je Maja Marinković - dodala je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić