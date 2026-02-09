AKTUELNO

Takmičarima popadale vilice od šoka: Darko Tanasijević saopštio ko zauvek napušta Elitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više nećete ovu osobu gledati na malim ekranima!

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare koji su ove nedelje bili Ilija Pečenica, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

Darko je nominovanim takmičarima saopštio pravila igrice, u kojoj je pobedu odneo Ilija Pečenica i samim tim su mu glasovi duplirani. Ubrzo nakon toga je i voditelj saopštio rezultate glasanja:

- Ilija Pečenica je zauvek napustio Belu kuću - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

