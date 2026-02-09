Takmičarima popadale vilice od šoka: Darko Tanasijević saopštio ko zauvek napušta Elitu! (VIDEO)

Više nećete ovu osobu gledati na malim ekranima!
Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare koji su ove nedelje bili Ilija Pečenica, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Uroš Stanić.
Darko je nominovanim takmičarima saopštio pravila igrice, u kojoj je pobedu odneo Ilija Pečenica i samim tim su mu glasovi duplirani. Ubrzo nakon toga je i voditelj saopštio rezultate glasanja:
- Ilija Pečenica je zauvek napustio Belu kuću - rekao je Darko.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić