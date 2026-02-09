AKTUELNO

Domaći

Neću da glumim nešto što ja nisam: Ilija Pečenica progovorio o svom učešću, pa priznao: Najintresantniji su mi... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Ilijom Pečenicom, večeras izbačenim takmičarom "Elite 9".

- Stvarno je sve bilo fenomenalno. U nekim momentima sam hteo da se uključim, ali neke teme su mi bile morbidne. Evo sada, cela kuća se sa mnom pozdravila - rekao je Ilija.

pročitajte još

Takmičarima popadale vilice od šoka: Darko Tanasijević saopštio ko zauvek napušta Elitu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Uvek si bio tu za ljude da se posavetuju s tobom, momenat crnog stola je bio tvoj izbor - rekla je voditeljka.

- Oni skaču, pa svađe, pa se gađaju. Ja volim konstruktivnu raspravu, ali je prešlo što nisam ja. Neću da glumim nešto što ja nisam, pet meseci je sasvim dovoljno, meni je bilo super - rekao je Pečenica.

pročitajte još

Svi stavljaju krstače i lančiće, a niko ne poštuje to što predstavljaju: Uroš Rajačić žestoko osudio Miličnino izbacivanje Terze sa krštenja, a evo u

- Koja relacija ti je najintresantnija - pitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni su jako intresantni Anastasija i Bora. Bora je imao ispade i mane, on se iskreno i pokaje i izvini. Oni njoj zameraju i ovo i ono, ja kažem: "ljudi, ona ima 20 godina". Ja sam pričao i sa njom i sa njim, ali meni je ta relacija intresantna, jer se kod njih ne zna šta će biti - rekao je Ilija.

pročitajte još

Ona je druga Ana Nikolić: Indi podržala Anelin ulazak u pevačke vode, pa otkrila koji bivši bi pukao od ljubomore zbog njenog uspeha! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OVO JE TATA SLAĐE PORŠELINE! Došao da podrži ćerku u 'Eliti', pa progovorio o njenom učešću! Evo šta misli! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Gastoz progovorio o POMIRENJU s Anđelom, pa priznao: Nije mi bilo dobro, morao sam... (VIDEO)

Zadruga

Ovi s radija 'DAĆA' su se mnogo osilili: Gastoz progovorio o sukobu s Bebicom, Teodorom i Dačom, pa se osvrnuo na odnos s Kačavendom: Krivo mi je, al

Domaći

Preko 50 poruka mi je stiglo, svi su mi ČESTITALI: Zola progovorio o šuškanjima da je on otac Stefaninog deteta, pa otkrio da je ZALJUBLJEN!

Zadruga

Ja znam kako izgleda kada se Teodora kaje: Bebica siguran u njegovu ljubav sa Delićevom, pa progovorio o karambolu sa Terzom: Tužiće ga! (VIDEO)

Zadruga

Svaki član porodice je imao svoju ulogu: Ivan totalno raskrinkao Asminovo ponašanje, pa progovorio o Luki i Aniti: On je sada glavni, a ona... (VIDEO)