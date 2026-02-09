Neću da glumim nešto što ja nisam: Ilija Pečenica progovorio o svom učešću, pa priznao: Najintresantniji su mi... (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Ilijom Pečenicom, večeras izbačenim takmičarom "Elite 9".

- Stvarno je sve bilo fenomenalno. U nekim momentima sam hteo da se uključim, ali neke teme su mi bile morbidne. Evo sada, cela kuća se sa mnom pozdravila - rekao je Ilija.

- Uvek si bio tu za ljude da se posavetuju s tobom, momenat crnog stola je bio tvoj izbor - rekla je voditeljka.

- Oni skaču, pa svađe, pa se gađaju. Ja volim konstruktivnu raspravu, ali je prešlo što nisam ja. Neću da glumim nešto što ja nisam, pet meseci je sasvim dovoljno, meni je bilo super - rekao je Pečenica.

- Koja relacija ti je najintresantnija - pitala je Dušica.

- Meni su jako intresantni Anastasija i Bora. Bora je imao ispade i mane, on se iskreno i pokaje i izvini. Oni njoj zameraju i ovo i ono, ja kažem: "ljudi, ona ima 20 godina". Ja sam pričao i sa njom i sa njim, ali meni je ta relacija intresantna, jer se kod njih ne zna šta će biti - rekao je Ilija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić