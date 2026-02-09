Osporavaju je i omalovažavaju: Anđelo pružio punu podršku Aneli Ahmić, priznao koliko je takmičara mrzi! (VIDEO)

Uz nju je do kraja!

Upravo je počela ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je prvo pitanje postavio Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, šta misliš s kim će da te povežu za nedelju ljubavi? - upitao je Mića.

- Iako Aneli i ja ne dajemo povoda, mislim da će to biti - rekao je Anđelo.

- Kako reaguješ na to što jedino večeras Aneli nije dobila aplauz pri ulasku u diskoteku? - upitao je Mića.

- To je stanje vidljivo, velika većina ne može Aneli da gleda očima i mnogi pokušavaju da je omalovaže i ospore, iako to nije zaslužila - rekao je Anđelo.

- Ivana, ko ti se svideo do sad, a ko ti je baš odvratan? - upitao je Mića.

- Obavila sam razgovor s njih par, ali na mene je dobar utisak ostavila advokatica, ova Jakšićka, ali sa Radom sam super - rekla je Ivana Stajl. Mislim da 98 posto ljudi ovde nije iskreno i zbog toga nemaju neku težinu u svojim postupcima - rekla je Ivana.

- Ivana, je l' za tebe pozitivnija ličnost Aneli ili Asmin? - upitao je Mića.

- Asmin - rekla je Ivana.

- Asmine, kažu da si se sinoć ponudio Aneli za ćebe i obrok? - upitao je Mića.

- Šta god ona da kaže za mene da sam monstrum ili nešto, znao sam da neće moći ona i Pečenica da se snađu i bilo mi je žao da spava na parketu. Bilo mi je žao da Nora vidi da sam je ja poslao na parket da spava - rekao je Alibaba.

- Ja sam neko ko ne voli da sudi, ali za njihov odnos su oboje krivi. I jedno i drugo moraju da naprave kompromise i tako dalje - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić