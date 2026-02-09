AKTUELNO

Zadruga

Osporavaju je i omalovažavaju: Anđelo pružio punu podršku Aneli Ahmić, priznao koliko je takmičara mrzi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uz nju je do kraja!

Upravo je počela ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je prvo pitanje postavio Anđelu Rankoviću.

pročitajte još

Takmičarima popadale vilice od šoka: Darko Tanasijević saopštio ko zauvek napušta Elitu! (VIDEO)

- Anđelo, šta misliš s kim će da te povežu za nedelju ljubavi? - upitao je Mića.

- Iako Aneli i ja ne dajemo povoda, mislim da će to biti - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako reaguješ na to što jedino večeras Aneli nije dobila aplauz pri ulasku u diskoteku? - upitao je Mića.

- To je stanje vidljivo, velika većina ne može Aneli da gleda očima i mnogi pokušavaju da je omalovaže i ospore, iako to nije zaslužila - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Svi stavljaju krstače i lančiće, a niko ne poštuje to što predstavljaju: Uroš Rajačić žestoko osudio Miličnino izbacivanje Terze sa krštenja, a evo u

- Ivana, ko ti se svideo do sad, a ko ti je baš odvratan? - upitao je Mića.

- Obavila sam razgovor s njih par, ali na mene je dobar utisak ostavila advokatica, ova Jakšićka, ali sa Radom sam super - rekla je Ivana Stajl. Mislim da 98 posto ljudi ovde nije iskreno i zbog toga nemaju neku težinu u svojim postupcima - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivana, je l' za tebe pozitivnija ličnost Aneli ili Asmin? - upitao je Mića.

- Asmin - rekla je Ivana.

pročitajte još

Nemam kočnicu, vređaću je: Ivan spreman da raspali nikad jače po Aneli, pa priznao da mu se sviđa Vanja Prodanović (VIDEO)

- Asmine, kažu da si se sinoć ponudio Aneli za ćebe i obrok? - upitao je Mića.

- Šta god ona da kaže za mene da sam monstrum ili nešto, znao sam da neće moći ona i Pečenica da se snađu i bilo mi je žao da spava na parketu. Bilo mi je žao da Nora vidi da sam je ja poslao na parket da spava - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam neko ko ne voli da sudi, ali za njihov odnos su oboje krivi. I jedno i drugo moraju da naprave kompromise i tako dalje - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

OVOME SE NADALA NJENA MAJKA! Anđelo pružio podršku Anđeli, pa joj dao VETAR U LEĐA da progovori o Bojani Pavlović i pretnjama koje joj je uputila! (VI

Farma

Baš joj je teško: Aleksandra besna zbog rasprave sa Kristijanom, Stefan joj pružio utehu, pa zapušio usta poljupcima (VIDEO)

Zadruga

Ovako Anđelu nikad nije branio: Gastoz svim srcem štiti Sofi od napada takmičara! (VIDEO)

Domaći

Nisam imao želudac da idem do kraja: Alibaba priznao da se osvetio Aneli i završio svaku priču s njom, želeo je da je ponizi kao nikoga! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Terza pružio punu podršku Aneli Ahmić, otkrio da će on biti njen zaštitnik, pa je proglasio žrtvom! (VIDEO)

Zadruga

PALA JOJ U ZAGRLJAJ: Mama Džehva prišla Ani kako bi joj dala podršku nakon smrti oca (VIDEO)