Ori se pab! Asmin spreman da stavi sve po strani da bi video Noru za njen rođendan, Aneli negira i urla (VIDEO)

Žestoko!

Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine, te je tako postavio sledeće pitanje Asminu Durdžiću.

- Šta si se zakleo Maji danas na krevetu - pitao je Mića.

- Da će biti sa mnom - rekao je Asmin.

- Kako reaguješ Aneli na to što je Asmin rekao da neke stvari neće raditi i da će biti uvek tu za tebe - pitao je Mića.

- Otkud to da je promenio sada mišljenje?! - rekla je Aneli.

- Ovo je problem sada, ona kaže: "ti nisi prestao da je voliš", meni je nje žao - rekao je Asmin.

- On nije normalan, on je polupan i ne zna gde udara. Traju nominacije, on mi govori: "hajde krevet da ti namestim", tako da, on može da namešta posteljinu, sa mnom mu nema spuštanje lopte - rekla je Aneli.

- Aneli, sada ide nedelja ljubavi, s kim ti vidiš sebe i koji je po tebi pet parova koji će biti spojeni - pitao je Mića.

- Asmin Maja, Anđelo i ja, Anita i Luka, Filip i Boginja i još jedan par je Sofija i Terza...Da ti nju ne gaziš, ne bih joj to nikada rekla, i treba da te gazi - rekla je Aneli.

- Mislim da je Anelin ulazak dao Siti motivaciju da krene. Ti si ovde pljuvala Asmina, Sita je od spolja kao tvoja podrška krenula po Asminu - rekao je Nerio.

- Sve i da je tako, to je moja sestra, ti si đubre zaslužio sve najgore. Ostavio si mene i Noru kao psa...Govorio si mi da ću umreti od side, rekla sam kada sam ulazila da ćeš sada ti biti na tabletama kako sam ja bila onih 15 dana - rekla je Aneli.

- Ja sam za to da dete dođe da provedem sa njom osam sati i da Pink.rs snimi moj prvi susret sa ćerkom. Ako je Luka vodao, dete mi je po titkoku, pa mogu i ja. Ja sam za to da vidim dete - rekao je Asmin.

- Je l' si ti normalan Mićo?! Pa šta treba, posle ponovo da ratujemo. Ja sam za to da proslavimo rođendan zajedno s detetom. Moje dete nije igračka, da se neko igra sa njenim emocijama - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić