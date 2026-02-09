AKTUELNO

Zadruga

Ostavlja trag na moje dete: Aneli ne želi da Alibabi dovede Noru za rođendan da im ćerka ne bi bila opet povređena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine, te je tako postavio sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Aneli, da li stavljaš ispred svega vaš odnos prema detetu ili vašu svađu? - upitao je Mića.

- Ja sam ovde dobrovoljno, neću da odgovorim. Ovde sam lila i suze i krv spuštanjem lopte s njim, a on me sve vreme ponižavao i pričao sam dr*lja. Sve sam rizikovala i vezu sa Lukom, sve mi je to napravio i navlačio me, a onda me šalje kao kuče da spavam na podu svake nedelje. Ovde se sa mnom igraju, ali on da želi odnos s Norom onda to ne bi radio. Samo preko suda i tačka - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukoliko žele da budu roditelji, moraju da prekinu loš odnos. Sada trebaju da proslave rođendan sami sa Norom bez kamera - rekao je Anđelo.

- Mislim da bi za Noru bilo najlepše nešto da sa oba roditelja proslavi rođendan - rekao je Nerio.

- Ne želim da se igra s emocijama mog deteta, on ostavlja trag na moje dete - rekla je Aneli.

- Mene dete najviše voli na svetu. Ona nema m*da jer Nora sve živo priča - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ako dete pripadne njemu, a ti možeš da ga viđaš u određenom periodu? - upitao je Mića.

- Ne postoji jedan posto - rekla je Aneli.

- Da li odnos tebe i Nore isključivo zavisi od njegovih žena? - upitao je Mića.

- Ne, to me ne zanima - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

