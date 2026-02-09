Ostavlja trag na moje dete: Aneli ne želi da Alibabi dovede Noru za rođendan da im ćerka ne bi bila opet povređena! (VIDEO)

Haos!
Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine, te je tako postavio sledeće pitanje Aneli Ahmić.
- Aneli, da li stavljaš ispred svega vaš odnos prema detetu ili vašu svađu? - upitao je Mića.
- Ja sam ovde dobrovoljno, neću da odgovorim. Ovde sam lila i suze i krv spuštanjem lopte s njim, a on me sve vreme ponižavao i pričao sam dr*lja. Sve sam rizikovala i vezu sa Lukom, sve mi je to napravio i navlačio me, a onda me šalje kao kuče da spavam na podu svake nedelje. Ovde se sa mnom igraju, ali on da želi odnos s Norom onda to ne bi radio. Samo preko suda i tačka - rekla je Aneli.
- Ukoliko žele da budu roditelji, moraju da prekinu loš odnos. Sada trebaju da proslave rođendan sami sa Norom bez kamera - rekao je Anđelo.
- Mislim da bi za Noru bilo najlepše nešto da sa oba roditelja proslavi rođendan - rekao je Nerio.
- Ne želim da se igra s emocijama mog deteta, on ostavlja trag na moje dete - rekla je Aneli.
- Mene dete najviše voli na svetu. Ona nema m*da jer Nora sve živo priča - rekao je Alibaba.
- Šta ako dete pripadne njemu, a ti možeš da ga viđaš u određenom periodu? - upitao je Mića.
- Ne postoji jedan posto - rekla je Aneli.
- Da li odnos tebe i Nore isključivo zavisi od njegovih žena? - upitao je Mića.
- Ne, to me ne zanima - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić