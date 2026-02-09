Obezbeđenje preplavilo rehabilitaciju! Stanić krenuo sa sprovođenjem PAKLENOG PLANA, napravio Bori haos (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Uroš Stanić rešio je da se osveti Bori Santani zbog ulaska u vezu sa Anastasijom Brčić, te je tako došao do sobe za rehabilitaciju gde su Bora i Anastasija ležali, pa je tako legao preko njih.

Anastasija je odmah počela da vrišti, dok je Stanić sve vreme ponavljao Bori da će platiti za svaku njegovu suzu koju je prolio zbog njega, dok ga je Bora, s druge strane, odgurivao s kreveta.

U jednom momentu je došlo obezbeđenje, kako bi sprečilo da sukob eskalira, a Uroš se ubrzo smirio, te je rešio da obračun s Santanom nastavi sutradan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić