AKTUELNO

Domaći

Obezbeđenje preplavilo rehabilitaciju! Stanić krenuo sa sprovođenjem PAKLENOG PLANA, napravio Bori haos (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol na sve strane!

Uroš Stanić rešio je da se osveti Bori Santani zbog ulaska u vezu sa Anastasijom Brčić, te je tako došao do sobe za rehabilitaciju gde su Bora i Anastasija ležali, pa je tako legao preko njih.

Foto: TV Pink Printscreen

Anastasija je odmah počela da vrišti, dok je Stanić sve vreme ponavljao Bori da će platiti za svaku njegovu suzu koju je prolio zbog njega, dok ga je Bora, s druge strane, odgurivao s kreveta.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom momentu je došlo obezbeđenje, kako bi sprečilo da sukob eskalira, a Uroš se ubrzo smirio, te je rešio da obračun s Santanom nastavi sutradan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo ti banana, smiri se, majmunčino: Murat rešio da ne ćuti Bori, bukti rat, obezbeđenje u pripravnosti (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje uletelo u kuću! Nikad žešći rusvaj Luke i Aneli, on rešio da ne ćuti: Tražila si dr*gu u Turskoj, sp*rmušo (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo kuću! Haos Aneli i Asmina trese sve: Skandalnozni detalji iz njihovih života izlaze na površinu (VIDEO)

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)

Zadruga

Rusvaj u cik zore: Obezbeđenje preplavilo spavaču sobu, Bora i Viktor u brutalnom okršaju! (VIDEO)

Zadruga

DRAMA PAR EKSELANS! Aneline scene zaorile Belu kuću, zbog firme Asmina i Baje napravila HAOS: Čuj, kakve veze to ima sa mnom?! (VIDEO)