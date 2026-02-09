NOĆ ZA PAMĆENJE! Anđelo urnisao Anitu zbog MUVANJA sa poznatim muškarcima, Ivan priznao koja učesnica mu se SVIĐA, Uroš ZASKOČIO Boru i Anastasiju u krevetu, a ovaj učesnik je ZAUVEK NAPUSTIO Elitu!

Bilo je veoma zabavno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Izbacivanje", a pre nego što je jedan takmičar napustio Belu kuću voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa pojedincima u Šiša baru. Prva je na razgovor sa Darkom došla Anita Stanojlović.

- Koliki su izgledi da ćemo dobiti bebu - pitao je Darko.

- Mi se više zezamo, nego što to stvarno mislimo. Ne radimo na detetu, kao da ciljamo, ali je uvek velika šansa za te stvari...Jesam, mirnija sam, baš sam ustala i razmišljam: "nemamo svađe već pet dana", mislim da jeste rekord, nije se desila nijedna spletka, njega nisam videla da nešto radi. Sada nema ni Maje ni Aneli, nikakva dešavanja, ja ću gledati da moja reakcija bude mirnija da ne bi imali probleme - rekla je Anita.

- Zbog čega su ljudi u kući u toj meri protiv vas - pitao je Darko.

- Ne znam, ja ne znam. Smatram da sam ove sezone kada sam ušla, navukla taj gnev i bes. Nije se desilo da pobednica bude tu, ne znaju da li je aktivna podrška i da li sam im konkurencija. Ja sam gledala spolja da Luku nisu voleli, ovde se svađao sa svima i onda kada smo se spojili, to su dve karike, pa gledaju kako će da dobace i da nas ponize - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš to što te je Anđelo danas komentarisao sa Teodorom i Bebicom, pa su počeli ponovo da pričaju o Relji Popoviću i toj navodnoj aferi - pitao je Darko.

- Ne znam koja je potreba da Anđelo priča o meni. On kada priča o meni, on ima toliku žar, on pamti sve detalje. Vodi računa šta ja radim, ne verujem da mu je stalo do mene, ali ima takav žar kada priča o meni, ostrašćen je...Ja sam imala taj gnev kada sam iznosila napolju, sada ne, a u njemu sada radi sve, jer sam ja sada u vezi. Njegov ego, ja kada kažem da je meni sve najbolje sa Lukom i da mi nikada bolji dečko nije bio, na anketi sam malo pecnula, rekla sam da ne bih dozvolila da budem sa dosadnim dečkom. Radi mu ego kada kažem te neke stvari o Luki, jer on želi da u svemu bude najbolji. On je meni i priznao da se kompleksira na neke stvari, čak ga je i Matora kompleksirala u sedmici - rekla je Anita.

- Razgovarala si sa Lukom o još nekoj poznatoj ličnosti, a svi znamo da je u pitanju Vladimir Volkov. Kako je to izgledalo - pitao je Darko.

- Nije u pitanju on, u pitanju je druga osoba! Nismo imali nameru da uvučemo neku osobu, nisam ni sa Reljom htela da potegnem temu, ali sam mu ovo rekla čisto da zna - rekla je Anita.

Maja Marinković i Dača Virijević ćaskali su o Anđelu Rankoviću, kada je Maja istakla da ga najviše voli i da joj se uvek našao tu, zbog čega je Dača poludeo i izvređao je.

- Ja Anđela najviše volim - rekla je Maja.

- Kada si imala problema sa g*zicom, Dača ti je prao gaće - rekao je Dača.

Dača Virijević i Asmin Durdžić porazgovarali su o Maji Marinković, kada je Alibaba priznao da Maja ima u sebi nešto zbog čega ne može da joj odoli.

- Je l' bilo nešto sinoć kad si otišao da spavaš? - upitao je Alibaba.

- Ne, apsolutno sve isto. Zamisli Maja me sad napala, kao kaže da se nije naljutila zbog poklona - rekao je Dača.

- Pa šta da radim sa poklonima? - upitao je Alibaba.

- Boli me glava od tebe i Maje - rekao je Dača.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića sa Majom Marinković, Aneli Ahmić, ali i ostalim učesnicima, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Asminom.

- Toliko si izmenjao stavova prema Maji, da ne znamo više šta osećaš i šta je tu. Sve nam ispričaj - rekao je Darko.

- Stvarno ne znam šta je s tom devojkom. Kroz moj život je prošlo toliko žena, ali ova devojka kao da nije s ove planete. Ne mogu da budem ljut! Devojka ima neku ludačku energiju u sebi, da me nervira, nervira me, da me provocira, provocira me. Provocira me prva i čačka, a ne mogu da budem imun na to. Sedi pored mene i kao: "bože me sačuvaj" ili juče kao: "tek ti sledi pakao", uvek isto, konstantno isto. Ne znam da li ima strah od Stanije da će ona da uđe ili joj Aneli puni glavu, ne znam. Ona za stolom okrene u svoju korist, ja popustim, da je druga devojka, drugačije bih ja pričao. Jovana pevačica mene ne zanima kao devojka, a ni kao pevačica, ja sam imao dogovor sa Tošom, ja uvek njega ispoštujem, kao i on mene. Uzeo sam im drugaricu za tu noć, da otkrije neke tajne, a evo ona me danas proganja po kući - rekao je Asmin.

- Ti si i tokom ankete rekao da su ti sve devojke ovde bile rijaliti i neka taktika, zezancija, ali jedina prema kojoj si iskren, to je Maja - rekao je Darko.

- Da, ja to uvek kažem, ali meni niko ne veruje...Što se tiče žena, da, mislim konkretno na Maju. Ona kada je videla klip sa Aneli iz izolacije, ona se promenila. Jovana pevačica se izlagala kada je ušla, govorila joj je da gubi podršku, da je Taki rekao da se skloni od mene, a meni deluje da je to uradila da bi mi se ona (Jovana pevačica) približila...Potencira se priča da se ponižavam ako malo plešem sa Todićkom. Šta ja sada treba da ganjam samo megapoznate devojke da ne bih sebe srozao?! Glupost! Ja bih uvek birao devojku koja će da me poštuje i moju porodicu, nego neku poznatu koja ništa ne poštuje - rekao je Asmin.

- Je l' si izvukao neku pouku iz ljubavne priče sa Stanijom - pitao je Darko.

- Ja sam Staniju voleo, nije bila loša devojka prema meni, ali je imala neke loše postupke. Ako je moguće, ja bih s njom bio drug napolju, ona na mene može da računa...Sve sam radio za nju i sve sam radio od srca. Kada izađem napolje, ja mogu sa Stanijom da popričam i porazgovaram o svemu - rekao je Durdžić.

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Kakav je odnos tebe i Anite? - upitao je Darko.

- Promenljivo, mi u minuti eksplodiramo i bude jurnjava po kući. Bilo je šest dana bez svađe, ovo nam je rekord. Po onome šta osećam u sebi osećam da je to to, kad god joj naiđe crno onda mislim da će biti vedrije. Nemam neke naznake da može da dođe do velikog razočarenja. Ovde osećam lojalnost jer je Aneli išla i pričala Đedoviću šta sam joj pričao u poverenju - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš Janjuša? - upitao je Darko.

- Ne mogu Aniti da objasnim da drugačije gledam na sve to. Ukoliko neko sedi s nama i smeje se, a onda ustane i ismejava se onda govori sam o sebi, zašto bi mene to povredilo? Kada pretera, onda ću ja da zauzmem svoj stav. Pružio je ruku i rekao da se više neće smejati i sprdati, ali sam ga posle toga postavio na mesto. Neću da ćutim ljudima koji utiču na Anitu. Nemam ništa protiv njega, ali mislim da bi vrlo rado voleo da je na mom mestu - rekao je Luka.

- Aneli u poslednje vreme spušta loptu s tobom - dodao je Darko.

- Iz poštovanja prema Aniti neću mnogo da pričam, ali vidim da spušta loptu i ne znam koji je razlog. Demantuje ljude kad kažu da me nije volela, a nema šta u meni da probudi u meni sem da me izdala i prodala. Ona je govorila da je Asmin dobar čovek, a sad ustane i kaže da je monstrum. Ima tu neku potrebu, da li je shvatila neke stvari ne znam, ali čula sam da je Jovanu ispitivala za mene i moj profil. Ona će ubrzo da se kaje zbog nekih stvari - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru je posle Asmina, porazgovarao sa Janjušem.

- Jednostavno, nekako smo, ne mogu da kažem da smo se svađali. Burna nedelja, zadnjih desetak dana što se lično nje tiče, baš je izdominirala (Kačavenda)...Ne volim da budem oštriji i grublji prema ljudima koji su mi dragi. Meni je stiglo i pitanje šta mislim o njoj, ja sada da uvijam i da filozofiram, nije iskreno. Ja sam govorio ovih dana ono što sam mislio, ali ja ne mogu da kažem da je ona meni nešto loše uradila, konkretno ove godine. Ne mogu da kažem, jer nije ništa specijalno. Ja sam zamerio njoj njeno ponašanje, to je jedina stvar koju pokušavam da joj objasnim, a ona stalno govori: "šta sam ja njemu loše uradila" - rekao je Janjuš, a potom se osvrnuo na Terzino ogovaranje njega sa Lukom:

- Koga on (Terza) može da pljuje?! Kome je on bitan?! Ja sam dobar i iz poštovanja nekog, ali da te neko jaše ko nema veze o životu. Ja nisam video da sam ja negde spustio loptu...Da vidim Putina kakav je on, da li ja mogu ili ne mogu?! Treba da pusti njih, to su dve žene, neka se raspravljaju. Ona se sa Sofijom družila i bila joj najbolja drugarica kada si je ti ostavio tu pred svima i ostala je sama, tako da, pusti me toga - dodao je on.

- Je l' on pokušava da pokaže da je alfa muškarac jer mu je Sofija zamerala da to prošle godine nije - pitao je Darko.

- Da, tako ispada. To je velika ljubav, ma da, tvrđava...Ma daj, treba biti realan - rekao je Janjuš.

- Imamo Kačavendu i Sofiju, na čijoj si tu strani - pitao je Darko.

- Kačavenda i Vanja, iskreno moram da kažem, ja nisam veverica. Vređaju mi inteligenciju koju sam 40 godina gradio, pogotovo i ovde sa ljudima. Ona je rekla, neka kaže da je to rekla i da se iznervirala, da ju je nešto povredilo, pa kažem i ja u besu mnoge stvari koje ne mislim...Ona večito prevrće neke stvari! Ti ćeš mene da ubediš da si ti čekala trenutak da kažeš da ti je Anđelo slao polni ogran?! Niti je ona pokazivala poruke i slike sinu, to je samo bio izgovor, kao kako je neko znao da se to desilo - rekao je Janjuš.

Maja Marinković, bila je naredna koja je stigla u Šiša bar kako bi porazgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem.

- Plaše se muškarci da mi priđu, jer sam jaka i ostvarena žena, a i malo više luda. Ja sam onakva šta probudiš u meni - rekla je Maja.

- Šta u tebi budi Alibaba - pitao je Darko.

- Nema od tog posla ništa, da ne okolišam. Ne prihvatam ništa. Nek teorišu oni do sutra, ne sviđa mi se kao muškarac, ne gledam ga na ljubavni način. Ne intresuje me ništa! Gotivim ga kao rijaliti učesnika, ali me svako spajanje sa njim ne zanima. Pošto su dosta ljudi mračni u kući, nemam s kim energetski da se poklopim, on mi odgovori, zna da me nasmeje. Kakve veze ima i Stanija i Aneli?! Ne zanima me čovek! - rekla je Maja, a onda se osvrnula na Kačavendu:

- Milena Kačavenda nikada mene nije uvredila, nikada me loše nije komentarisala. Mislim da je Anđelo u pravu, smatram da joj nije trebalo da iznosi te neke stvari. Ja sam uvek na Anđelovoj strani, jer je on ovde neko ko mi je najbliži u kući. Nije mi se svidelo kada je Milena rekla da smo budaletine, malo je bilo grublje, ali nemam šta da joj zamerim - rekla je ona.

Luka Vujović i Anita Stanojlović ćaskali su o bebi, kada se Luka našalio i indirektno priznao da on i Anita vredno rade na proširenju.

- Rekla sam mu da šalimo za bebu, a da smo ime još smislili u početku. Nisam znala da li da kažem: ''Da ili ne'', ali sam rekla da uvek postoji mogućnost za drugo stanje - rekla je Anita.

- Nemoj da lažeš brate, radimo na tome - rekao je Luka.

- Što sad pričaš to? - upitala je Anita.

- Pa budi iskrena, kaži da radimo i ako bude bude. Sutra su ti plodni dani, kako znam ako ne radimo na tome? - upitao je on.

Maja Marinković radila je sebi pedikir kada joj je Asmin Durdžić priznao da će kad tad biti njegova i da će je smuvati, zbog čega je Maja narasla kao kvasac.

- Zamisli šta bolesnik kaže, da ga nijedna nije odbila ranije - rekla je Maja.

- Kunem ti se bićeš sa mnom, zapamti to. Kunem ti se i u brata i u porodicu - rekao je Alibaba.

- Ti si već odbijen - rekla je Maja.

- Uživaj i pravi sebi nokte, ćuti - rekao je Alibaba.

- Nebitan si mi, ukapiram da me ne interesuješ za tri života - rekla je Maja.

- Ukapirao sam - rekao je Alibaba.

- Nađi neku drugu, ima žena koliko hoćeš - rekla je Maja.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija trzavica u odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Borom Terzićem Terzom.

- Mnogo su se ogrešili i Kačavenda i Dača. Ja u afektu kažem: "nećeš ni sa njom da pričaš". Iskreno, gledaoci, mi živimo od njih i tako dalje, pitanja su im sva stigla, ali se drže stava da ih je Sofija razočarala jer je prećutala. Milion puta je pohvalila kada je Sofija prećutala, a sada je kao problem...Stvari koje su joj ljudi izgovorili, svašta su joj rekli, a ona (Kačavenda) sa tim ljudima priča. Sa Lukom šta se sve izdešavalo, šta su rekli, a ona sada s Lukom priča. Sada sigurno kače ljudi klipove i vide kako zapravo Kačavenda i nije njena prijateljica, mnoge stvari gde je i sa strane pričala o tim stvarima, pa kada je Kačavenda rekla: "ja sam to od nje očekivala", kako si ti onda gledala Sofiju?! Isto što je rekla za Đedovića, ispada da ona sumnja u Đedovića, znači nisi onda prijatelj - rekao je Terza.

- Sofija je juče rekla, iako sam primetio da ju je povredilo i zabolelo, ona je pokazala stav i rekla da je odlučila da nema prijateljstvo sa Milenom i Dačom - rekao je Darko.

- Da, stalno nešto pričaju, ispada je ona nešto manje vredna od njih. Mogli su da sačekaju, pa da porazgovaraju sa njom sa strane, a ne da se ograđuješ od nje. Dača, koji joj govori da je najveće smeće i da pozdravlja kao Milicu i kaže: "Milice, gazi". Udaraju joj na grižu savesti, pa kao: "šta će da ti kaže mama?" - rekao je Terza.

- Da li Sofija i ti razmišljate šta pucanje ovih prijateljstava može da izazove - pitao je Darko.

Uroš Stanić nominovan je ove nedelje za izbacivanje od strane Odabranih ukućana, a kako više nije mogao da spava, on je u jednom momentu izvadio čepiće iz ušiju kako bi čuo šta pričaju Bora Santana i Anastasija Brčić dok borave sami u rehabu.

Izgleda da Uroš baš i nije bio zadovoljan razgovorom koji je čuo, te je brže-bolje vratio čepiće na uši i stavio masku kako bi otišao da spava. Da li Uroš zasta ne može da podnese trenutnu blizinu Bore i Anastasije ili je pak nešto drugo u pitanju, ostaje da pratimo.

Milena Kačavenda popričala je s Aneli Ahmić o tome što je Asmin Durdžić poslao u izolaciju, te je priznala da joj nisu jasni njegovi postupci obzirom da je rano jutros došao da svojoj bivšoj donese ćebe.

- Ne mogu ništa da stignem, ni da oprem posteljinu, a ni da slažem stvari. J*bote da me šalju svaku nedelju, stvarno preteruju. Ena i ja smo najveće sukobe imale, pa sam je slala samo jednom. Šta mi znači da bude u izolaciji nedeljom? Ne možeš ti nekom da naškodiš kad znaš da neće ispasti - rekla je Aneli.

- Nije mi jasno da te nominuje, pa ti donese ćebe. Ništa mi nije jasno - rekla je Milena.

- Jaoj, ma pusti ga. Uverava me da me nije on nominovao nego Dušica, on radi mnoge stvari na silu - rekla je Aneli.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Uroša Stanića, Bore Santane i Anastasije Brčić, voditelj Darko Tanasijević je o svim gorućim temama porazgovarao sa Filipom Đukićem.

- Pita se Dušica da li je između tebe i Maje gotovo ili postoji još neka iskra - pitao je Darko.

- Mi nemamo komunikaciju i tako će ostati u nekom narednom periodu...Fali mi ta neka sprdnja i ta zaj*bancija...Sa Boginjom je i dalje ista relacija. Znaš kako kažu u našem narodu: "stršljen, spašen", ja mogu da srljam, ali šta dobijam?! Neću da srljam u te neke stvari. Ja sam joj rekao večeras: "imam osećaj da me se plašiš", kao da se plaši da mi priđe, da nešto kaže - rekao je Đukić.

- Ona, pošto je zaljubljena u tebe i pošto te čeka, ona očekuje i želi da joj pokažeš da je na malo većem nivou kod tebe u odnosu na druge ukućane - rekao je Darko.

- Pa čekaj, ako se ja ljubim samo s njom...Ovako sedimo uhvatimo se za ruke i tako, kapiraš?! Mene samo brine, ja do sada nisam razvio nijednu emociju da je nešto više od te neke strasti i sviđanja, tako da eto, ne znam, možda bude - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš trenutno stanje u vezi Anite i Luke i da li i dalje ostaješ pri onom stavu da oni ne rešavaju probleme, nego ih guraju pod tepih - pitao je Darko.

- Meni tako deluje, da probleme ne rešavaju ili ih reše se*som. Odradi ih na to, se*s i onda ne pričaju o tom problemu, pa se samo gomila. Gomila se da prebaci ono od pre kada sledeći put nešto ne bude odgovaralo. Ne dopada mi se što krive druge za njihove probleme. Možda Anita misli zbog sedmice da je niko ne voli, ja to ne vidim, vidim da imaju problem s Dačom - rekao je Đukić.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan prekid prijateljstva Milene Kačavende i Sofije Janićijević, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o najaktuelnijim temama.

- Puklo je Milenino prijateljstvo sa tobom, sa Janjušem, sa Sofijom, sa Vanjom Živić, sa Terzom, da li postoji neki odnos gde je pravda na Mileninoj strani - pitao je Darko.

- Ne, ne postoji! Ni sa Teodorom i Bebicom, da njih izuzmemo, sa Janjušem je ona pogrešila, on je bio taj koji je njoj oprostio tu izdaju u sedmici i imao jako lep odnos sa njom. Bio je tu za nju, sve ono što je iskritikovao, kritikovao je na prijateljski način, ona mu je rekla da je prevarant, folirant, da sumnja da je nameštao sve sa Anom Ćurčić. Sofija, rekla je da je očekivala izdaju od nje. Evo i da je Terza preterao u reakciji sa Dačom, ti si rekla za nju da je bezkrupulozna i da je spremna da gazi preko mrtvih, kao i da nije ušla u vezu sa Terzom jer je Kristijano Ronaldo, nego jer ima priču, pa i da će da kuca na vrata, ali će ona biti zatvorena. Ja, ona meni vređa i psuje mi majku, ja nju nikada nisam uvredio, sve ono što je Janjuš rekao, ja sam to pričao mesec dana pre Janjuša. Izdala je ona Vanju, a ona je rekla da sam ja potegao tu priču i da mi je Đedović rekao da je ona pozajmila pare Vanji, javili se ljudi i na kraju i Dragana. Kriva je ona, u svakom odnosu je ona kriva, ni u jednom odnosu neće da kaže "izvini" i nju boli ku*ac. Juče je rekla: "nek mi pu*e ku*ac svi moji bivši prijatelji". U svakom odnosu je pogrešila i ispala je nefer - rekao je Anđelo.

- Danas i sa Teodorom i Bebicom komentarisao Anitom i rekao si da je ona upropastila život Relji Popoviću - rekao je Darko.

- Rekao sam da se usr*la u život. Jeste, sigurno je. Da je istina, da nije istina i da je izmislila...Dača priča sa Anitom i sa Lukom, nominacije su bile. Relja ne prati, ali bilo ko da gleda, može da kaže: "ovaj je ucenjivao i govorio da će da je izda, pa je izdao, sada pričaju, a tamo neko pati". Imam toliko mozga da znam da je bio haos Relji i njegovoj porodici, volim da slušam njegove pesme i inteligentan je momak, oni nikada nisu imali nešto ovako - rekao je Anđelo.

- Da li si provalio da te Anita bocka kroz neka izlaganja, kada govori: "nikada ne bih bila sa dosadnim dečkom" - pitao je Darko.

- Ma jesam, jesam, ali ne ložim se ja na to i ne skačem, ja nemam potrebu da se dokazujem. Ja sada da se dokazujem da sam veći šmeker i bolji frajer, ja nikada nisam ulazio u rijaliti da se dokazujem i takmičim da sam veći šmeker. Devojke koje su bile sa mnom znaju ko sam, kakav sam i šta sam i meni je to najbitnije. Ja da veličam sebe, ne pada mi na pamet. Biće i Luka jednog dana najgori. Ja sam ti rekao da će ona ostati trudna i da će imati veridbu u rijalitiju, ali će i on biti sve ono što sam ja i svi prethodni - rekao je Anđelo.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan nastavak odnosa Bore Santane, Anastasije Brčić i Uroša Stanića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Hanom Duvnjak.

- Dušicu zanima hoćemo li imati bebu - pitao je Darko.

- Kakvu bebu?! Nikakvu bebu još. Meni uvek kasni, ja sam uvek ovako. Znam da nisam trudna jer nemam ni od čega, evo iskreno. Nema to veze ni sa čim, neugodno mi je kraj drugih ljudi - rekla je Hana.

- Šta ćeš sa Sandrom Todić?! Sprema se da ti otme muža - pitao je Darko.

- Ma šta će ona?! Nju Nerio gleda kao na muško, zato je zvao "Sandra brate", ja je isto gledam kao muškarca. Ja Neriju verujem sto odsto, za Radu nisam bila toliko sigurna kada sam bila napolju, ali kada sam je upoznala, znala sam da nije, nije ona njegov tip, ona je detinjasta - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Ivanom Marinkovićem o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Koliko si se lepo osećao kada su te navodili na pozitivnoj anketi - pitao je Darko.

- Nisam se postideo, neprijatno je. Čudno sam se osećao. S jedne strane bih voleo da ljudi to prepoznaju, s druge strane bih voleo, da ljudi koji to nisu, pa da vidimo šta taj narod misli - rekao je Ivan.

- Šta se dešava sa tobom i sa Aneli - pitao je Darko.

- Više nemam kočnicu kada je ona u pitanju. Ona se klela u mene, ne ja u nju. Jedino mene i Miću je izdvojila kada je ušla. Ne dobacujem joj, ne provociram je, ali je možda zato neki utisak vezano za Anđela. Sve više ću da je vređam ako bude trebalo, govori mi jako kvarno neke stvari - rekao je Marinković.

- Priznao si da su ti se javile simpatije prema Vanji Prodanović - pitao je Darko.

- Jesam, ne bežim od toga. Nije to da mi se toliko svidela, smetaju mi neke sitnice kod nje, vidim da hoću to da ispravim. Upalim sve moguće resurse da vidim kako ona reaguje, neću ništa na silu, sviđa mi se sve više i više, stvarno mi se sviđa - rekao je Ivan.

Sofija Janićijević rešila je da posle grešaka koje je napravila u ovoj sezoni prema Borislavu Terziću Terzi, ipak od sada pazi na svoje postupke i usrećuje svog muškarca svaki dan.

Naime, ona je uzela da mu izmasira glavu zbog čega on nije mogao da sakrije oduševljenje. Zasigurno je da Terzu ovakve stvari čine mnogo srećnijim, a da li će njih dvoje uspeti da ostanu zajedno do kraja sezone, ostaje da pratimo.

Dačo Virijević je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem o raskolu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Ja sam upoznao njenu porodicu, ona moju. Ja nemam neke tajne da se poveravam...Dok on nas vređa najgore, ona stoji i smeje se, njoj je to smešno. Niko ne može da me ubedi da je iz nemoći...Ja vidim da je Terzi ovo tema, pripremio se za temu, postao je kao Luka. Ja sam svestan da je njemu ovo tema! On je hiljadu puta nju izdao, ja mislim da će opet doći do toga da on nju izda. Pre će izabrati dete, a mislim da Milica neće da da dete ženi koja je vređala njeno dete. Da li postoji žena na svetu koja će to uraditi - rekao je Dača.

- Je l' si na silu izvređao Milicu, kada si rekao da su smeće i jedna i druga - pitao je Darko.

- Ja ne mislim da je Sofija smeće, još uvek, videćemo kako će se postaviti na dalje. Malo pre mi se obratila, tražila mi je viljušku, dao sam joj viljušku. Za Milicu sam razočaran jer mi je unela lažne informacije i pravila se da se druži sa mnom, ali ne mislim da je smeće. Mislim da je katastrofa da Terzu istera iz crkve, to je katastrofalan postupak! Na neki način sam to rekao zato što sam se osećao ugroženo kada je iznela te loše stvari koje je moj tata izneo o Sofiji. Ne želim da komuniciram sa Terzom, nebitan mi je. On je meni jasan, želi temu, hteo je da odvoji Milenu i mene od Sofije namenski, jer smo njega blatili, a nju branili posle onog decembra kada je Milica ušla i sada se sveti. Meni ona izgleda kao Terzin rob, s obzirom da on njom upravlja kako hoće, a ona se plaši Terzinog ponašanja, a videli smo kako reaguje na njeno smejanje kada ustane Milan - rekao je Dača, te je nastavio:

- Druženje Maje i Aneli mi je katastrofalno, a to je sve zbog Asmina. Njih dve se drže tu, nemaju konkurenciju, a inače jedna o drugoj imaju najgore moguće mišljenje. Što se tiče Maje i Asmina, mislim da Asmin treba malo više da je ignoriše, jer nju to privlači - dodao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare koji su ove nedelje bili Ilija Pečenica, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

Darko je nominovanim takmičarima saopštio pravila igrice, u kojoj je pobedu odneo Ilija Pečenica i samim tim su mu glasovi duplirani. Ubrzo nakon toga je i voditelj saopštio rezultate glasanja:

- Ilija Pečenica je zauvek napustio Belu kuću - rekao je Darko.

Nakon "Izbacivanja" u Pabu je započeta "Mićina igra istine", a Lepi Mića je prvo pitanje postavio Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, šta misliš s kim će da te povežu za nedelju ljubavi? - upitao je Mića.

- Iako Aneli i ja ne dajemo povoda, mislim da će to biti - rekao je Anđelo.

- Kako reaguješ na to što jedino večeras Aneli nije dobila aplauz pri ulasku u diskoteku? - upitao je Mića.

- To je stanje vidljivo, velika većina ne može Aneli da gleda očima i mnogi pokušavaju da je omalovaže i ospore, iako to nije zaslužila - rekao je Anđelo.

- Ivana, ko ti se svideo do sad, a ko ti je baš odvratan? - upitao je Mića.

- Obavila sam razgovor s njih par, ali na mene je dobar utisak ostavila advokatica, ova Jakšićka, ali sa Radom sam super - rekla je Ivana Stajl. Mislim da 98 posto ljudi ovde nije iskreno i zbog toga nemaju neku težinu u svojim postupcima - rekla je Ivana.

- Asmine, kažu da si se sinoć ponudio Aneli za ćebe i obrok? - upitao je Mića.

- Šta god ona da kaže za mene da sam monstrum ili nešto, znao sam da neće moći ona i Pečenica da se snađu i bilo mi je žao da spava na parketu. Bilo mi je žao da Nora vidi da sam je ja poslao na parket da spava - rekao je Alibaba.

Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine, te je tako postavio sledeće pitanje Asminu Durdžiću.

- Šta si se zakleo Maji danas na krevetu - pitao je Mića.

- Da će biti sa mnom - rekao je Asmin.

- Kako reaguješ Aneli na to što je Asmin rekao da neke stvari neće raditi i da će biti uvek tu za tebe - pitao je Mića.

- Otkud to da je promenio sada mišljenje?! - rekla je Aneli.

- Ovo je problem sada, ona kaže: "ti nisi prestao da je voliš", meni je nje žao - rekao je Asmin.

- On nije normalan, on je polupan i ne zna gde udara. Traju nominacije, on mi govori: "hajde krevet da ti namestim", tako da, on može da namešta posteljinu, sa mnom mu nema spuštanje lopte - rekla je Aneli.

- Mislim da je Anelin ulazak dao Siti motivaciju da krene. Ti si ovde pljuvala Asmina, Sita je od spolja kao tvoja podrška krenula po Asminu - rekao je Nerio.

- Sve i da je tako, to je moja sestra, ti si đubre zaslužio sve najgore. Ostavio si mene i Noru kao psa...Govorio si mi da ću umreti od side, rekla sam kada sam ulazila da ćeš sada ti biti na tabletama kako sam ja bila onih 15 dana - rekla je Aneli.

- Ja sam za to da dete dođe da provedem sa njom osam sati i da Pink.rs snimi moj prvi susret sa ćerkom. Ako je Luka vodao, dete mi je po titkoku, pa mogu i ja. Ja sam za to da vidim dete - rekao je Asmin.

- Je l' si ti normalan Mićo?! Pa šta treba, posle ponovo da ratujemo. Ja sam za to da proslavimo rođendan zajedno s detetom. Moje dete nije igračka, da se neko igra sa njenim emocijama - rekla je Aneli.

Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine, te je tako postavio sledeće pitanje Aneli Ahmić.

- Aneli, da li stavljaš ispred svega vaš odnos prema detetu ili vašu svađu? - upitao je Mića.

- Ja sam ovde dobrovoljno, neću da odgovorim. Ovde sam lila i suze i krv spuštanjem lopte s njim, a on me sve vreme ponižavao i pričao sam dr*lja. Sve sam rizikovala i vezu sa Lukom, sve mi je to napravio i navlačio me, a onda me šalje kao kuče da spavam na podu svake nedelje. Ovde se sa mnom igraju, ali on da želi odnos s Norom onda to ne bi radio. Samo preko suda i tačka - rekla je Aneli.

- Ukoliko žele da budu roditelji, moraju da prekinu loš odnos. Sada trebaju da proslave rođendan sami sa Norom bez kamera - rekao je Anđelo.

- Mislim da bi za Noru bilo najlepše nešto da sa oba roditelja proslavi rođendan - rekao je Nerio.

- Ne želim da se igra s emocijama mog deteta, on ostavlja trag na moje dete - rekla je Aneli.

- Mene dete najviše voli na svetu. Ona nema m*da jer Nora sve živo priča - rekao je Alibaba.

Uroš Stanić rešio je da se osveti Bori Santani zbog ulaska u vezu sa Anastasijom Brčić, te je tako došao do sobe za rehabilitaciju gde su Bora i Anastasija ležali, pa je tako legao preko njih.

Anastasija je odmah počela da vrišti, dok je Stanić sve vreme ponavljao Bori da će platiti za svaku njegovu suzu koju je prolio zbog njega, dok ga je Bora, s druge strane, odgurivao s kreveta.

U jednom momentu je došlo obezbeđenje, kako bi sprečilo da sukob eskalira, a Uroš se ubrzo smirio, te je rešio da obračun s Santanom nastavi sutradan.

Autor: R.L.