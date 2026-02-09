DEFINITIVNO REŠILI DA DAJU DRUGU ŠANSU! Janjuš i Aneli ponovo u ljubavi, pljušte poljupci i zagraljaji! (VIDEO)

Da li će ovog puta uspeti da opstanu?

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš ovog jutra su ponovo započeli svoju ljubavnu igru u pabu, te su se grlili, mazili, ali i raspravljali.

- Ovde ne postoji šansa da ovde budemo u vezi - rekao je Janjuš.

- Ne ovde, ali on propituje za Adu Bojanu, ali ni ovde se ne zna - navela je Aneli.

- Zna se - rekao je Janjuš.

- Šta oćeš od mene onda napolju - pitala je ona.

- Ne bih bio ovde sa tobom da imaš p*čku od porcelana - naveo je Janjuš.

- Samo da se malo potrudim... Videću, razmisliću, koliko će mi biti dosadno - istakal je Ahmićka.

- Ja sam mozak operacije... Janjuš kad jednom pomazi po kosi to je kraj - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.