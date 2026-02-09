Sad je pravi gej, sa tom frizurom i obrvama, još samo DA GA NAŠMINKAŠ! Uroš krenuo da urniše Boru što je Anastasija od njega napravila METROSEKSUALCA! (VIDEO)

Udesila ga.

Anastasija Brčić počela je da sređuje Boru Santanu, a Uroš Stanić ga je sve vreme komentarisao.

- Gle šta napravi od njega, sad je pravi gej. Ja sam ti rekao da nisam zaljubljen u tebe da ne bi pobegao od mene - rekao je Uroš.

- Zahvalan sam ti što si bio sa mnom u najgorim trenucima. Ali meni se sviđa ona, volim je, hajde pusti nas malo - rekao je Bora.

- Vaša veza nema perspektivu, ja se ne tangiram - rekao je Uroš.

On je potom počeo da komentariše to što ga Anastasija sređuje.

- Ti si dotakao dno Boro, postao si sprdnja sveta, sa tom frizutom i tim obrvama. Drago mi je Anastasija što si to napravila od njega, samo još da kreneš da ga šminkaš, molim te, puder i korektor - rekao je Uroš.

Autor: R.L.