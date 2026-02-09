AKTUELNO

Samouništenje Aleksandre Jakšić: Kačavendi dala veliki budžet, svoju podelu napravila totalnom lakrdijom! IZBIO RAT U BELOJ KUĆI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blam veka!

U toku je podela budžeta Aleksandre Jakšić. Ona je sve iznenadila kad je donela odluku da Mileni Kačavendi dodeli veliki budžet.

Nikad nećeš ući u radio! Jakšićka i Bora ZARATILI KAO NIKAD, ona ga BOCNULA U BOLNU TAČKU! (VIDEO)

- Ja da završim jednu jako bitno stvar, a to je ovo veliki budžet koji ću da dam Mileni Kačavendi. Ilija Pečenica je to tražio, ja poštujem mog druga i on mi je obezbedio da tako provedem nedelju. Ja osećam moralnu obavezu. Ako je mogao pet meseci da troši svoj budžet na mene, onda mogu da dam budžet Mileni. Bile su nominacije i mučno mi je da k*njam po tvojim postupcima. Ne mogu da te gledam očima. Sa tvojim prijateljima mi je sve ružno i ne znam kako ćeš da ispraviš to. Ja ne znam da li se zaj*bavaš ili si prsla posle tri godine. Ti si preterala - govorila je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da pozdravim Pečenicu. Ovo je tvoj blam veka. Meni pare ne znače i sama si rekla da je ovo direktivna Ilije Pečenice. Ti si vođa i nisi imala razlog da poštuješ Iliju - rekla je Milena.

- Zato ti nemaš prijatelje jer ne znaš da ih poštuješ i sa tobom sam završila - dodala je Jakšićka.

- Ispostavilo se da si obična k*rčina. Ti si tri godine u rijalitiju, a lopatarka si. Ova podela je bila posvećena meni. Ti se ljutiš jer te gasimo u temamo, Bora i Filip te gase u radiju, a ti nisi tema i nikad nećeš biti, pa sve i rak da dobiješ, da zatrudniš ili da ti umačem test u urin u hotelu. Ovo ti je k*ravelo poslednja šansa i poslednje rečenice, a ja ću da te ugasim kao sveću i gledaćeš me iz toplog doma - nastavila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

